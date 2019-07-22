В московских такси появились мини-бары

Подобный опыт у закокеанских стран перенял российский агрегатор такси «Ситимобил», оснастив свои машины он-лайн сервисом по заказу напитков и еды. Прямо в пути пассажиры могут оплатить и получить у водителя шоколад, снэки и прочую закуску, а также прохладительные напитки, включая «энергетики».

Сейчас услуга пока доступна лишь для Первопрестольной и актуальна при вызове автомобиля сегмента «Комфорт». Позже, вероятно, распространится и на другие регионы.

Кстати, в тех же Соединенных Штатах за два года работы мобильных мини-баров в такси было совершено свыше 2 млрд заказов.