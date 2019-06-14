Недопонятый: первый тест-драйв нового Mercedes-Benz B-класса

Никогда не питал особой страсти к машинам со звездой на «гриле» радиатора. Хотя некоторые просто удивляли. Вот и новый B-класс оставил двойственные впечатления. Его можно полюбить и также люто возненавидеть. Что перевесит? Сейчас разберемся.
Автомобиль с заводским индексом W247 дебютировал в 2018 году, а в России появился буквально только что. Он разный… как и все Mercedes-Benz. Базовые версии, особенно в Европе, очень скудны. Садишься в такую и думаешь, а это действительно Mercedes-Benz или меня обманули? Но та же модель в топе нафарширована так, что вызывает дикий восторг.
У нас пустые «Мерседесы» не любят. Механика? Вы, что, смеетесь? Только семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Версий две — B180 и B200. Обе оснащены бензиновым 1,3-литровым мотором с отдачей 136 и 150 л. с. соответственно.
В моих руках B180. Базовый ценник на такой автомобиль стартует от 2 070 000 рублей. Немало. Внешне B-класс на эту сумму не тянет. Простенький серый цвет, кузов без обилия гламурного хрома, 16-дюймовые колеса. Надеясь, что внутри будет лучше, сажусь в салон.
Тут действительно лучше, но все равно неоднозначно. Передо мной огромная графическая панель, которая перекочевала с кроссовера GLE нового поколения. Она объединяет приборку и экран мультимедиа. Круто, и графика — отпад! Беда в том, что она бликует на ярком солнце даже, когда машина стоит.
Нравится руль с отличным хватом. На спицах появились небольшие тач-скрин панели. Кстати, переехавшие с флагманского S-класса. В дороге, «листать» ими борткомпьютер очень удобно. Есть разъемы для зарядки гаджетов. Но это только mini-USB. Поэтому, если у вас привычный кабель USB, готовьтесь покупать переходник. Иначе, как и я, останетесь с севшим смартфоном без связи и навигации. Вообще, у В-класса есть штатная навигационная система. Но она идет за доплату.
Кстати, за парктроники и систему кругового обзора тоже надо доплачивать. А я то думал, за два миллиона рублей это удовольствие уже входит в стоимость. Видимо, слишком разбаловали меня корейцы и китайцы. Ну, это не беда. Ориентируясь по зеркалам, выруливаю с парковки. Обзорность у B-класса — посредственная. Корма крупная, задние стойки большие. Чтобы никого не задеть, сначала надо десять раз посмотреть по сторонам.
Не скрыть, что я разочарован, но в дороге машина начинает исправляться. Кресло, обтянутое практичной тканью, очень удобно. У него выраженный профиль и хорошая боковая поддержка. Тело оно держит цепко, потому даже в дальней дороге спина не устанет.
Сильная сторона B-класса — его ходовые качества. Вот, где Mercedes-Benz выкладывает все свои козыри. Бензиновый мотор в 136 сил неплохо подружили с роботом. В спорт-режиме реакции на нажатие газа резкие. Робот дает покрутить двигатель, и ускорение получается азартное и вкусное. В «экорежиме» и «комфорте», при резком нажатии газа, чувствуется задержка. Ну, да оба эти режима не для энергичного вождения. В Eco удобно не торопясь двигаться по загородной трассе. Расход топлива в семь литров — отличный результат. Ну а Comfort пригодится для города. Это некая золотая середина. Силовой агрегат не столь резок как в Sport, но и не слишком флегматичен, как в Eco.
По архитектуре ходовой части машина идентичен А классу: спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажная подвеска. Настроена ходовая отменно. Комфорта добавляют и 16-дюймовые колеса с 60-м профилем шин. По асфальту B-класс буквально плывет и выщербленногоипокрытия не замечает. На сельской укатанной грунтовке — картина та же. B-класс здесь, словно упругий резиновый мячик. Кочки и стыки плит он глотает с аппетитом. На руль при этом не передается никаких ударов. Но увлекаться не стоит. Дорожный просвет чуть больше 100 мм, да и передний бампер висит низко. Так что если впереди замаячили ямы покрупнее, лучше притормозить. Иначе можно и бампер оторвать.
B-класс — автомобиль семейный. Сидеть сзади просторно. Места много и в плечах, и над головой. Спасибо форме кузова. Правда, третьему седоку будет мешать массивный тоннель в ногах. К услугам пассажиров две зарядки mini-USB. Есть крепления для детских кресел. А в подлокотнике разместились два выдвижных подстаканника. Класс!
Хозблок
Багажник довольно вместителен. Он правильной прямоугольной формы, есть ниши и крючки для крепежа сумок. На обивке пятой двери сделаны две хваткие ручки. И все бы ничего, но заглянув под пол, я не нашел тут ни запаски, ни докатки. Mercedes-Benz предлагает ездить только с ремкомплектом. Под стать BMW. Боюсь, это возможно только в городе. А если боковой порез шин с 60-м профилем окажется столь сильным, что баллончик с герметиком не поможет? Вызывать эвакуатор?
В России B-класс всегда был нишевым продуктом. Таковым он и останется. Это небольшой городской компактвэн на каждый день, чтобы отвозить детей в школу и ездить на работу. Сильная сторона автомобиля — ходовые качества. Ну, а чтобы у машины был по-настоящему прекрасным и внутренний мир, нужно раскошелиться на различные допы. И тогда на вопрос, нужен ли вам этот автомобиль, ответит только ваш семейный бюджет.