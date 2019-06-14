Недопонятый: первый тест-драйв нового Mercedes-Benz B-класса

У нас пустые «Мерседесы» не любят. Механика? Вы, что, смеетесь? Только семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Версий две — B180 и B200. Обе оснащены бензиновым 1,3-литровым мотором с отдачей 136 и 150 л. с. соответственно.

В моих руках B180. Базовый ценник на такой автомобиль стартует от 2 070 000 рублей. Немало. Внешне B-класс на эту сумму не тянет. Простенький серый цвет, кузов без обилия гламурного хрома, 16-дюймовые колеса. Надеясь, что внутри будет лучше, сажусь в салон.