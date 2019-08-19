Дилеры обнародовали легальный способ не платить за парковку у офиса

По итогам первой половины текущего года, рынок каршеринга в России вырос примерно в 5 раз: 229 000 россиян хотя бы раз воспользовались краткосрочной арендой автомобиля за это время. Согласно данным опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», чаще всего в аренду берут автомобили, чтобы доехать до работы, где имеются проблемы с парковкой. Эту причину назвали 41% опрошенных.

Вторым по популярности поводом для обращения к каршерингу стала потребность в машине для поездки в большой компании — об этом заявили 20% опрошенных.

На третьем месте (11% респондентов) оказалась необходимость добраться до или от вокзала и аэропорта.

Попадались среди ответов и не совсем обычные. Каршеринговое авто применяли для поездки на свадьбу, для фотосессии, для перевозки домашних животных, чтобы переночевать в незнакомом городе, устроить романтическое свидание или пройти игровой квест.

Сегодня на рынке каршеринга в России работает 26 операторов в 15 городах. 17 операторов (65% компаний) сосредоточены в Москве, здесь же наблюдается и максимальный спрос на услугу. За первую половину 2019 года москвичи совершили на арендованных авто 24 млн. поездок.

Портрет типичного пользователя услуги выглядит так: это молодой человек 21—35 лет, который ежемесячно совершает 7—19 поездок на автомобилях 2—5 каршеринговых компаний и тратит на это 1942—4617 рублей. В общем по стране только 12% имеющих права россиян зарегистрированы хотя бы в одной программе каршеринга.

Большинство жителей России предпочитают собственный автомобиль, а не арендованный: 54% имеющих «права» граждан, принявших участие в опросе, не готовы отказаться от личного автомобиля в пользу каршеринга.