Прокуратура назвала самые угоняемые иномарки в Москве

Как сообщили ТАСС в столичной прокуратуре, больше всего за десять месяцев от рук угонщиков пострадали обладатели японских автомобилей марки Toyota — количество потерпевших перевалило за 220 человек.

Вторую строчку печального рейтинга занял корейский бренд KIA — за указанный период в органы обратились свыше 155 собственников, лишенных этой самой собственности.

Замыкает тройку лидеров родственный Hyundai с показателем в 140 украденных машин. Далее в ТОП-5 самых угоняемых в столице иномарок вошли японские Mazda (75 случаев воровства) и Lexus — свыше 60 автокраж.

Впрочем, российский автопром тоже из почета злоумышленников не вышел — по факту хищения транспортных средств было заведено 85 уголовных дел.