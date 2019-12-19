Женщины водят машину аварийно-опасно, но попадают только в мелкие ДТП

Фото autolex.net
Страховые компании в очередной раз подтвердили, что женщины-водители управляют машиной хуже сильного пола. Так, судя по аналитике СК «Согласие», автоледи становятся участниками ДТП на 5—10%. При этом, правда, аварии, происходящие по их вине, меокие, а ущерб, нанесенный в результате таких дорожных инцидентов другим участникам движения, не очень существенный.
К таким выводам страховые эксперты пришли, изучив среднюю сумму убытка по ОСАГО у мужчин и женщин. У женщин до 50 лет сумма убытка ниже средней по портфелю. А вот у мужчин она практически всегда выше — кроме представителей сильного пола в возрасте от 40 до 50 лет. Кстати, эти цифры весьма интересны в связи с продолжающимися в обществе дебатами о том, разрешать или не разрешать садиться за руль гражданам, не достигшим 18-и лет.

Похоже, что девушек к управлению авто лучше не допускать по-причине более высоких рисков устроить ДТП, а юношей — из-аза более тяжелых последствий дорожно-транспортных происшествий, которые они устраивают (молодые мужчины со стажем вождения до 4 лет чаще других попадают в аварии, после которых автомобили нецелесообразно восстанавливать).

Кстати сказать, почему дамы водят машину хуже мужчин, вы можете узнать здесь.

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19 декабря 2019
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