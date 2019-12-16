Стоит ли покупать армейский УАЗ-469 без пробега за 300 000 рублей

Огромный по автомобильным меркам дорожный просвет от 220 до 300 мм и полный привод с блокировками делают УАЗ 469 настоящим проходимцем, способным форсировать, кажется, любое бездорожье. В свое время он даже покорял Эльбрус. Но и его век прошел.
В идеальном состоянии внедорожник не найти. Однако в сети полно предложений о продаже 469-го из военных запасов. Причем по очень привлекательным ценам: судя по фотографиям, покупателям предлагают практически идеальные экземпляры до 300 000 рублей, разумеется, со смешным пробегом. Стоит ли связываться?
Запасы оружия и техники есть у каждой страны. Что-то используется в регулярной армии, но излишки, как правило, отправляются на хранение, чтобы в случае необходимости их можно было быстро ввести в строй. На складах, где хранится техника, в идеале должны поддерживать определенный температурный режим и влажность, при этом военные машины должны быть обработаны должным образом и храниться с вывешенными колесами. Но это в идеальных условиях.
Если раньше для поддержания в стране бороноспособности и работоспособности, всю технику обслуживали по регламенту, то вряд ли это делали в сложные 90-е. В сети не сложно найти комментарии тех, кто служил в те «лихие» годы в армии, и своими глазами видел, а точнее не видел, как велся учет и хранение. Поэтому покупая такую технику, нужно быть ее ценителем и знатоком, потому как подводных камней в этом предприятии очень и очень много.
Например, у внедорожников с консервации, как и в других автомобилях, используются всевозможные резиновые уплотнения, прокладки, сальники, втулки. За года простоя без нагрузки, рабочего давления и иных характеристик, на которые они рассчитаны, эти самые детали имеют свойства усыхать, трескаться и лопаться. И даже если при внешнем осмотре они выглядят новыми, будьте уверены, что через пару-тройку сотен километров какая-то из них «стрельнет», принеся ворох проблем.
Двигатель и бензобак тоже под ударом. Смазка, используемая для консервации, увы, не в силах защитить абсолютно все комплектующие мотора. А значит, где-то могут увеличиться зазоры, двигатель может подсасывать воздух, да и вообще выдавать меньшую мощность, чем та, что указана заводом-изготовителем в его технических характеристиках. Бензобаки от скопившегося конденсата и вовсе могут прогнить изнутри, став неремонтопригодными.
Нужно понимать и то, что слово «законсервированные» вовсе не означает новизну внедорожника. Чтобы техника не застаивалась, ее ротируют. Поэтому УАЗ 469 из консервации другому такому же УАЗу — рознь — можно легко нарваться на жестко эксплуатируемый в прошлом внедорожник.
Ко всему прочему, такие машины могли служить донорами для тех, что находились на службе. Поэтому на них вполне можно обнаружить неродные детали со следами сильного износа. Чего уж говорить о трамблерах, карбюраторах — эти запчасти были товаром, который успешно перепродавался.
Все это означает лишь одно — машина из военных стойбищ — лотерея, выиграть в которую без дополнительных вложений не удастся никому. Приобретенный с хранения УАЗ 469 подлежит тщательной диагностике и последующему глубокому техническому обслуживанию.
С другой стороны, покупка и восстановление работоспособности внедорожника после длительного хранения могут обойтись существенно ниже, чем приобретение нового UAZ Hunter. Если вы готовы к этому, то смело можно брать армейского «Козлика», чтобы дать ему вторую, более насыщенную на события жизнь.