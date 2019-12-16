Стоит ли покупать армейский УАЗ-469 без пробега за 300 000 рублей

Огромный по автомобильным меркам дорожный просвет от 220 до 300 мм и полный привод с блокировками делают УАЗ 469 настоящим проходимцем, способным форсировать, кажется, любое бездорожье. В свое время он даже покорял Эльбрус. Но и его век прошел.

В идеальном состоянии внедорожник не найти. Однако в сети полно предложений о продаже 469-го из военных запасов. Причем по очень привлекательным ценам: судя по фотографиям, покупателям предлагают практически идеальные экземпляры до 300 000 рублей, разумеется, со смешным пробегом. Стоит ли связываться?

Запасы оружия и техники есть у каждой страны. Что-то используется в регулярной армии, но излишки, как правило, отправляются на хранение, чтобы в случае необходимости их можно было быстро ввести в строй. На складах, где хранится техника, в идеале должны поддерживать определенный температурный режим и влажность, при этом военные машины должны быть обработаны должным образом и храниться с вывешенными колесами. Но это в идеальных условиях.