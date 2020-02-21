Конкурс! «Подарок любимой»

Хотя, скажите на милость, что плохого в том, что мужчина умеет зарабатывать деньги и не стесняется об этом говорить в том числе и своими фотоэтюдами. И особенно в ситуации, когда «автомобильное» селфи исполняется исключительно в интересах избранницы. Например, сделав селфи на фоне своей машины и выложив его в соцсетях с хэштегом #хочуBQMagicO, можно получить приз — смартфон BQ 6424L Magic O. И, разумеется, подарить его любимой к 8 марта.

Причем ошибиться с таким презентом просто невозможно. Элегантный, стильный девайс станет ярким незаменимым аксессуаром к любому наряду, сумочке, туфелькам. Тем более, что гаджет предлагается в сочных и ультрамодных темно-синих, винно-красных и градиентном ультрафиолетовом цветах. Тонкий корпус со скругленными краями и безрамочным экраном выполнен в полном соответствии с современными трендами.

Итак. Впервые на Автовзгляде!! Конкурс!

Сделайте фото на фоне своего авто и выложите в соцсети (Facebook, Вконтакте, Одноклассники)) с хэштегами: #хочуBQMagicO #avtovzglyad #автовзгляд #подароклюбимой.

11 марта представитель компании BQ выберет автора самого оригинального образа и вручит тот самый смартфон. Ждем ваши фото с 21 февраля по 10 марта включительно.

Такие селфи ради любимой просто взорвут интернет!

Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, сроках, месте и порядке получения приза можно узнать по телефону 8 (495) 781 47 42 (доб. 6184)