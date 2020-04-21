Минюст решил не повышать штрафы для водителей за нарушения ПДД

Разработчики нового КоАП из Минюста после совещания, состоявшегося 20-го апреля, решили, что существующих в нынешнем Кодексе штрафов вполне достаточно для текущей ситуации в стране.

— Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес, Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП РФ предложено размеры административных штрафов в основном сохранить в пределах, установленных действующим КоАП, — сообщает ведомство.

Дело в том, что в начале текущего года министерство обнародовало подготовленный им проект нового Кодекса, в котором появились драконовские штрафы как для водителей, так и для прочих нарушителей административного законодательства.

Документ вызвал тогда резкую критику как в обществе, так и со стороны правительства. Как видим, Минюсту потребовалось пара месяцев на раздумье, чтобы согласиться с мнением руководства и граждан.