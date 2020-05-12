Из-за нехватки денег, россияне отдают свои машины под залог, чтобы рассчитаться с долгами

Почти четверть займов (24%) под залог автомобиля в марте — апреле наши люди взяли, чтобы погасить другие долги, в то время как в прошлом году эта цифра составила всего 2%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса CarMoney. В основном, владельцы закладывают для получения кредита автомобили марок KIA, Hyundai и Toyota.

Интересно, что автомобили LADA не вошли в топ-3 брендов, популярных в кредитах под залог автомобиля. Видимо, это связано с небольшой остаточной стоимостью машин, в то время как, скажем, автомобили Toyota довольно медленно теряют в цене, что делает японские модели более качественным залогом.

— Сейчас заметно вырос спрос на перекредитование, что относится как к микро- и малому бизнесу, который активно пользуется нашими услугами, так и к остальным автовладельцам, которым необходимы денежные средства для погашения уже имеющихся кредитных обязательств, — отметили в CarMoney.

Подобная тенденция может говорить о проблемах, с которыми столкнулся малый бизнес из-за пандемии коронавируса. Люди стремятся спасти свое дело, которым занимались годами, вот и закладывают личные транспортные средства, потому как обслуживать кредиты необходимо. При этом доля займов для развития бизнеса сократилась на треть — до 12%. Из этого делаем вывод, что рост малого бизнеса в ближайшем будущем просто остановится.