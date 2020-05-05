Очень неприятные последствия, к которым могут привести окислившиеся клеммы аккумулятора машины

Многие нынешние водители относятся к своим автомобилям как к каким-нибудь компьютерным «гаджетам». Под капот не заглядывают, предпочитая, чтобы это делал мастер на очередном плановом ТО. Ну а мастера, подчас, забывают сказать владельцу о важных мелочах (которые, на самом деле, совсем не мелочи), обнаруженных ими под капотом. А то и намеренно этого не делают.
Поэтому от водителей можно услышать, что, мол, купил новую машину, отъездил всего два года, а аккумулятор уже «сел», «крутит» кое-как, и вскоре его вообще надо будет менять. При этом грешат на низкое качество аккумуляторов или производителей комплектующих к АКБ, которые вечно стремятся снизить затраты, уменьшая ресурс своей продукции и так далее.
На самом деле в том, что аккумулятор «сел», часто виноваты сами владельцы. Всего-то надо было открыть капот и провести элементарный осмотр. О том, что на аккумулятор надо обратить внимание, красноречиво скажут окислившиеся клеммы.
Собственно, налет на клеммах, это коррозия, а она является плохим проводником электричества. Ток в этом случае проходит за счет увеличения сопротивления в цепи. А повышенное сопротивление может стать причиной возникновения так называемого переходного тока, который и препятствует нормальному запуску автомобиля.
Если налет появился на минусовой клемме, это значит, что у аккумулятора или обычный недозаряд, или плотность электролита не соответствует норме. Его надо подзарядить, подключив зарядное устройство. Как правило, за ночь батарея зарядится. Так же появление налета может говорить и о возможном замыкании в ячейках батареи. Последнее подсказывает, что «жить» АКБ осталось недолго и ее надо заменить.
Если же налет появился на плюсовой клемме, это говорит о том, что в бортовой сети явный перезаряд. То есть напряжение аккумулятора выше нормы. Что опасно, поскольку если процесс идет длительное время, решетки электродов батареи нагреваются, а вода в банках начинает бурлить. То есть аккумулятор закипает. В самых запущенных случаях батарея может даже взорваться, поэтому необходимо выявить причину перезаряда и устранить ее.
В общем, налет на клеммах надо обязательно убрать. Делать это можно щеткой с металлической щетиной, или наждачной бумагой. А чтобы предотвратить окисление клемм в будущем, можно воспользоваться дедовским методом. Вырезать кольцо из войлока, обмазать его маслом и одеть на электрод. Ну а если не хотите мучиться, то сейчас в автомагазинах продают специальную смазку для клемм аккумулятора. Достаточно просто смазать ей клеммы, и они не будут окисляться.