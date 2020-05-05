Очень неприятные последствия, к которым могут привести окислившиеся клеммы аккумулятора машины

Многие нынешние водители относятся к своим автомобилям как к каким-нибудь компьютерным «гаджетам». Под капот не заглядывают, предпочитая, чтобы это делал мастер на очередном плановом ТО. Ну а мастера, подчас, забывают сказать владельцу о важных мелочах (которые, на самом деле, совсем не мелочи), обнаруженных ими под капотом. А то и намеренно этого не делают.

Поэтому от водителей можно услышать, что, мол, купил новую машину, отъездил всего два года, а аккумулятор уже «сел», «крутит» кое-как, и вскоре его вообще надо будет менять. При этом грешат на низкое качество аккумуляторов или производителей комплектующих к АКБ, которые вечно стремятся снизить затраты, уменьшая ресурс своей продукции и так далее.

На самом деле в том, что аккумулятор «сел», часто виноваты сами владельцы. Всего-то надо было открыть капот и провести элементарный осмотр. О том, что на аккумулятор надо обратить внимание, красноречиво скажут окислившиеся клеммы.

Собственно, налет на клеммах, это коррозия, а она является плохим проводником электричества. Ток в этом случае проходит за счет увеличения сопротивления в цепи. А повышенное сопротивление может стать причиной возникновения так называемого переходного тока, который и препятствует нормальному запуску автомобиля.