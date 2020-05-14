Московский автосалон-2020 превратился в больницу для зараженных коронавирусом

Мобильный госпиталь рассчитан на 1000 с небольшим мест, 120 из них — реанимационное отделение, где установлены аппараты искусственной вентиляции легких. Пока в «Крокус» доставляют пациентов из больницы в Красногорске, но позже сюда будут привозить больных прямо по вызову «Скорой помощи».

Напомним, что в августе здесь планировался к открытию Московский международный автосалон, но задранные организаторами цены на аренду, общая стагнация рынка и «коронакризис» поставили на моторшоу жирную точку.

О том, как проходило крупнейшее моторшоу в стране два года назад, можно посмотреть в нашем видеосюжете.