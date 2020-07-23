Власти придумали новый способ, как защитить автовладельцев от недолива на АЗС

Чтобы исключить саму возможность умышленного недолива топлива, в текст включены довольно важные нюансы: «топливораздаточная колонка (ТРК) должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа; конструкция ТРК должна предусматривать защиту от несанкционированной замены узлов и элементов ТРК и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем ТРК».

В общем-то, все понятно. И это не может ни радовать. Ведь сейчас на колонки действует стандарт, принятый еще в 1989 году. Понятно, что он не устанавливает таких требований, как защита «софта» от вмешательства извне. И это теоретически может спровоцировать сотрудников АЗС на недолив.

Ещё одна проблема, помимо недолива, — некачественное топливо. Правда, торгующих «паленкой» заправок, как удалось выяснить профильным экспертам, становится все меньше.