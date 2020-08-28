России и не снилось: в Эстонии придумано новое наказание за превышение скорости

Власти Эстонии одобрили законопроект, который начнет действовать 1 декабря. Дорожная полиция предложит нарушителям либо оплатить штраф, либо — выполнить «успокоительную» остановку. В последнем случае автомобилисту придется простоять на специально выделенное площадке или обочине дороги 45 минут. Учитывая, что такая остановка может сэкономить до 600 евро (макмимальный штраф за превышение скорости не более чем на 20 км/ч), многие согласятся ею воспользоваться.

В России, напомним, такой проблемы нет. За превышение на 19 км/ч на наших дорогах не штрафуют. И вообще, контроль за соблюдением скоростного решима «отдан» многочисленным камерам, а сотрудники ГИБДД «с фенами» встречаются редко — им интереснее отслеживать другие нарушения.