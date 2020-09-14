Минтранс предлагает разрешить тонировку боковых стекол авто

Сейчас Правила ссылаются на ГОСТ-5727 от 1988 года. Согласно этому стандарту, ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, передние боковые — не менее 70%. Новая редакция ПДД сошлется на гораздо более свежий ГОСТ-33997 от 2016 года. Соответственно, для ветрового стекла планируется установить лимит 70%, а для остальных вообще отказаться от каких-либо требований по светопропусканию.

Напомним, что запрет тонировки оказался одним из самых болезненных ударов по российским водителям. Многие автовладельцы так и не смирились с «аквариумом» в машине, регулярно выплачивая штрафы и отдирая пленку. Кстати, как выяснил портал «АвтоВзгляд», для этого автомобилистам частенько приходится идти на всевозможные ухищрения.