Правительство Москвы поддержит такси и каршеринг огромными субсидиями

Такие вливания помогают поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе, уверяет Департамент транспорта Москвы. Помимо этого, каршеринг сможет сэкономить порядка 400 000 000 рублей благодаря скидки 50% на продление льготных разрешений.

Таким образом, общий объем субсидий на таксомоторы и каршеринг — прямых и косвенных — составит 700 000 000 рублей.

Стоит отметить, что структура операторов каршеринга на рынке после пандемии осталась почти неизменной. 45% рынка приходится на долю сервиса «Яндекс.драйв», 37% принадлежит «Делимобилю», 14,5% удерживает BELKA.car, 2% — YouDrive и меньше 1% — Renymee и LifCar.