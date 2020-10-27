Полиции дадут право безнаказанно взламывать машины россиян

Минувшей весной правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О полиции», попредполагающие, в частности, дать сотрудникам право вскрывать любые автомобили. В списке обоснований для подобных действий указаны необходимость спасти человека или задержать преступника. Кроме того, поводом для взлома полицейским машины могут стать обстоятельства, вызванные чрезвычайным происшествием, массовыми беспорядками или угрозой теракта.

Чтобы уведомить хозяина раскуроченного транспортного средства о произошедшем, законопроект дает людям в погонах одни сутки. Все это время полицейским придется обеспечивать сохранность авто. Судя по всему, правительственные поправки в закон «О полиции» будут одобрены депутатами в первом чтении. Возможно, что ко второму чтению их авторам придется немного «подрихтовать» законопроект, но основные положения наверняка останутся неизменными. Таким образом, работники МВД вскоре получат новые карательные полномочия, призванные, как водится, помочь им в деле «защиты прав и законных интересов граждан».