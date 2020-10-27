Путин подготовил для автомобилистов новый сценарий жесткого «закручивания гаек»

Из опубликованного на президентском сайте документа следует, что в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» внесли небольшие изменения. В рамках этого проекта, в частности, Президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году добиться снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на 100 000 жителей России. В предыдущей редакции проекта этого целевого показателя предполагалось (каким-то чудесным образом) достичь уже к 2024 году.
В скорректированном варианте через четыре года в России на дорогах должно погибать не более 8,4 человека на 100 000 жителей страны. В 2019-ом в авариях гибло по 17,1 человека на каждые 100 000. За то же время в Германии насчитали 3,9 таких жертвы, в Ирландии — 4,1, в Нидерландах — 4,2 погибших. Догнать эти страны за четыре года, уменьшив более, чем в четыре раза наш уровень смертности — нечто из области фантастики.
Осознание данного факта ответственными пиджаками во главе с Президентом состоялось. И теперь «планка» на 2024-й год увеличена вдвое — до 8,4 погибших. Заметим, что этот уровень сопоставим с текущим показателем Кореи. Там погибло в ДТП 8 человек на 100 000 жителей. В Португалии, для справки, — 7 человек, в Азербайджане — 7,6 человека.
Как бы то ни было, но чтобы России добиться снижения практически вдвое — с 17,1 до 8,4, — числа погибших в ДТП (из расчета на 100 000 населения), за четыре года нужно будет уменьшить смертность на дорогах с прошлогодних 16 900 погибших до примерно 8 300 покойников. За предшествующую четырехлетку, 2015—2019 годы, снижение составило примерно 27% — с 23 114 погибших в 2015-ом до 16 900 в 2019 году.
При сохранении такой тенденции, мы в 2024-м году естественным путем, без президентских поручений, получили бы показатель в районе 12 300 погибших на дорогах. То есть что-то около 12 смертей на 100 000 жителей. Что примерно соответствует уровню США, с их высочайшим уровнем автомобилизации, и Узбекистана, где машин на душу населения — вообще с гулькин нос.
Возвращаясь к госсоветским планам за четыре года снизить смертность на дорогах России более, чем вдвое, предскажем: ничего хорошего для водителей это не означает. Добиться такой цели можно применяя одновременно несколько мер: резкое увеличение наказаний за любое нарушение ПДД и соответствующая организация движения — в первую очередь, путем оснащения дорог оборудованием и сооружениями для исключения самой возможности аварий.
За четыре года построить по всей стране, на всех шоссе и маленьких дорожках, требуемое количество всевозможных отбойников, заграждений, светофоров, эстакад, подземных пешеходных переходов и прочего, просто физически невозможно — банально не хватит ни денег, ни ресурсов, ни времени. И в правительстве наверняка это прекрасно понимают.
Значит, чтобы хоть как-то изобразить работу в указанном Президентом направлении, чиновники пойдут по отработанному сценарию: увеличение штрафов, повсеместное снижение разрешенной скорости и увеличение камер фиксации нарушений ПДД, а также введение разного рода запретов и дополнительных налогов на эксплуатацию пожилых машин, у которых с пассивной безопасностью — не особо.
На количество ДТП это серьезно не повлияет, как, например, не сильно влияют драконовские кары за езду в пьяном виде на статистику выявления нетрезвых водителей. Зато лишних штрафов и налогов автовладельцам в результат такой «заботы о безопасности» заплатить придется намного больше.
И как всегда, отвечать за провал означенной политики никто не будет. Министры и ответственные вице-премьеры, устраивающие «веселую жизнь» водителям, (фактически лишь ради отчета перед Президентом) в худшем случае уволятся, перебравшись на теплые должности-синекуры. А в лучшем, как ни в чем ни бывало, усидят в своих креслах и продолжат вместо борьбы с авариями бороться с автомобилистами…