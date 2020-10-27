Путин подготовил для автомобилистов новый сценарий жесткого «закручивания гаек»

Из опубликованного на президентском сайте документа следует, что в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» внесли небольшие изменения. В рамках этого проекта, в частности, Президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году добиться снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на 100 000 жителей России. В предыдущей редакции проекта этого целевого показателя предполагалось (каким-то чудесным образом) достичь уже к 2024 году.

В скорректированном варианте через четыре года в России на дорогах должно погибать не более 8,4 человека на 100 000 жителей страны. В 2019-ом в авариях гибло по 17,1 человека на каждые 100 000. За то же время в Германии насчитали 3,9 таких жертвы, в Ирландии — 4,1, в Нидерландах — 4,2 погибших. Догнать эти страны за четыре года, уменьшив более, чем в четыре раза наш уровень смертности — нечто из области фантастики.

Осознание данного факта ответственными пиджаками во главе с Президентом состоялось. И теперь «планка» на 2024-й год увеличена вдвое — до 8,4 погибших. Заметим, что этот уровень сопоставим с текущим показателем Кореи. Там погибло в ДТП 8 человек на 100 000 жителей. В Португалии, для справки, — 7 человек, в Азербайджане — 7,6 человека.