Путин подготовил для автомобилистов новый сценарий жесткого «закручивания гаек»

фото АвтоВзгляд
Опубликован перечень поручений Президента Путина по итогам заседания президиума Госсовета месячной давности. Тогда обсуждались меры снижения числа жертв ДТП. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности фантастических планов властей.

Из опубликованного на президентском сайте документа следует, что в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» внесли небольшие изменения. В рамках этого проекта, в частности, Президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году добиться снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на 100 000 жителей России. В предыдущей редакции проекта этого целевого показателя предполагалось (каким-то чудесным образом) достичь уже к 2024 году.

В скорректированном варианте через четыре года в России на дорогах должно погибать не более 8,4 человека на 100 000 жителей страны. В 2019-ом в авариях гибло по 17,1 человека на каждые 100 000. За то же время в Германии насчитали 3,9 таких жертвы, в Ирландии — 4,1, в Нидерландах — 4,2 погибших. Догнать эти страны за четыре года, уменьшив более, чем в четыре раза наш уровень смертности — нечто из области фантастики.

Осознание данного факта ответственными пиджаками во главе с Президентом состоялось. И теперь «планка» на 2024-й год увеличена вдвое — до 8,4 погибших. Заметим, что этот уровень сопоставим с текущим показателем Кореи. Там погибло в ДТП 8 человек на 100 000 жителей. В Португалии, для справки, — 7 человек, в Азербайджане — 7,6 человека.

фото АвтоВзгляд

Как бы то ни было, но чтобы России добиться снижения практически вдвое — с 17,1 до 8,4, — числа погибших в ДТП (из расчета на 100 000 населения), за четыре года нужно будет уменьшить смертность на дорогах с прошлогодних 16 900 погибших до примерно 8 300 покойников. За предшествующую четырехлетку, 2015—2019 годы, снижение составило примерно 27% — с 23 114 погибших в 2015-ом до 16 900 в 2019 году.

При сохранении такой тенденции, мы в 2024-м году естественным путем, без президентских поручений, получили бы показатель в районе 12 300 погибших на дорогах. То есть что-то около 12 смертей на 100 000 жителей. Что примерно соответствует уровню США, с их высочайшим уровнем автомобилизации, и Узбекистана, где машин на душу населения — вообще с гулькин нос.

Возвращаясь к госсоветским планам за четыре года снизить смертность на дорогах России более, чем вдвое, предскажем: ничего хорошего для водителей это не означает. Добиться такой цели можно применяя одновременно несколько мер: резкое увеличение наказаний за любое нарушение ПДД и соответствующая организация движения — в первую очередь, путем оснащения дорог оборудованием и сооружениями для исключения самой возможности аварий.

фото АвтоВзгляд

За четыре года построить по всей стране, на всех шоссе и маленьких дорожках, требуемое количество всевозможных отбойников, заграждений, светофоров, эстакад, подземных пешеходных переходов и прочего, просто физически невозможно — банально не хватит ни денег, ни ресурсов, ни времени. И в правительстве наверняка это прекрасно понимают.

Значит, чтобы хоть как-то изобразить работу в указанном Президентом направлении, чиновники пойдут по отработанному сценарию: увеличение штрафов, повсеместное снижение разрешенной скорости и увеличение камер фиксации нарушений ПДД, а также введение разного рода запретов и дополнительных налогов на эксплуатацию пожилых машин, у которых с пассивной безопасностью — не особо.

На количество ДТП это серьезно не повлияет, как, например, не сильно влияют драконовские кары за езду в пьяном виде на статистику выявления нетрезвых водителей. Зато лишних штрафов и налогов автовладельцам в результат такой «заботы о безопасности» заплатить придется намного больше.

И как всегда, отвечать за провал означенной политики никто не будет. Министры и ответственные вице-премьеры, устраивающие «веселую жизнь» водителям, (фактически лишь ради отчета перед Президентом) в худшем случае уволятся, перебравшись на теплые должности-синекуры. А в лучшем, как ни в чем ни бывало, усидят в своих креслах и продолжат вместо борьбы с авариями бороться с автомобилистами…

автоправо, проезд на красный, превышение скорости, штрафы, суд, видеофиксация, ПДД, пешеходы, госдума, КоАП, вред здоровью, ущерб, возмещение ущерба
27 октября 2020
253