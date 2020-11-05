В Москве найден склад разбитых полицейских автомобилей

Судя по всему, на кадрах запечатлены давно списанные ведомственные автомобили. Среди груды металлолома легко определить отечественные LADA Samara, американские Ford Focus, пусть и собранные в Росси, а также немецкий премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-класса.

Да, не очень-то берегут служебные машины наши стражи порядка. Чего только стоит один «Гелендваген» — авария была настолько серьезной, что автомобиль чуть ли не по кускам отправился в утиль.

Кстати сказать, дорогостоящие иномарки для столичной полиции — обычное дело. В гараже МВД имеются не только Mercedes различных моделей, но и Audi и BMW. Из менее приземленных можно отметить разве что японскую Toyota Camry и Volkswagen Amarok.