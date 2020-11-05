В Москве найден склад разбитых полицейских автомобилей

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В социальных сетях всплыли любопытные фотографии «отстойника» полицейских автомобилей. На одной из столичных стоянок собран знатный автохлам разбитых в клочья патрульных машин. Возглавил свалку изрядно потрепанный «Гелик».

Судя по всему, на кадрах запечатлены давно списанные ведомственные автомобили. Среди груды металлолома легко определить отечественные LADA Samara, американские Ford Focus, пусть и собранные в Росси, а также немецкий премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-класса.

Да, не очень-то берегут служебные машины наши стражи порядка. Чего только стоит один «Гелендваген» — авария была настолько серьезной, что автомобиль чуть ли не по кускам отправился в утиль.

Кстати сказать, дорогостоящие иномарки для столичной полиции — обычное дело. В гараже МВД имеются не только Mercedes различных моделей, но и Audi и BMW. Из менее приземленных можно отметить разве что японскую Toyota Camry и Volkswagen Amarok.

ПДД, авария, ДТП, ГИБДД
5 ноября 2020
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