В России готовится масштабная проверка детских автокресел

Проверки детских кресел проводят во многих странах, чтобы покупатель имел возможность выбрать наиболее безопасное. Для нас же такие тесты, по большому счету, станут новшеством. Испытания пройдут в рамках наицонального проекта «Российским дорогам — безопасные автомобили»

Ранее в рамках этой программы специалисты Росстандарта проверили 16 моделей автобусов и грузовой техники. В 13 случаях были выявлены существенные нарушения, а автобусы Golden Dragon XML6957 даже попали под полный запрет!

А еще ходят слухи, будто Минпромторг настаивает, чтобы после установки подкрылков, багажников, фаркопов и тому подобного безобидного допоборудования машину отправляли на прохождение внеочередного техосмотра. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», новой волны запретов не будет.