Справиться с коррозией поможет чай

Среди бывалых водителей считалось аксиомой, что если кузов начал серьезно ржаветь, то сделать уже ничего нельзя. Сгниет и развалится. Разве что вырезать все сомнительные места и приварить замену, что несколько задержит разрушение. Не очень надолго: ржавчина в первую очередь и возьмется за точки и швы сварки, нахлесты: защитить их всерьез почти невозможно. Кузов, прямо скажем, отличный объект для коррозии. Множество полостей, всевозможные многослойные вальцовки, отбортовки. Регулярные смены температуры, порождающие конденсат. Да и снаружи то дождь, то снег, то…
Напомним, что при производстве кузова применяют гальванические и электростатические покрытия, мастики и пластизоли, выигрывая отсрочку, но если ничего не делать при эксплуатации — вода возьмет свое, будьте уверены. Конечно, разработчики не сидят сложа руки, предлагают все новые рецепты. Вот наиболее свежий и перспективный: использовать составы с органическими преобразователями ржавчины, а конкретно — с танинами. Такое средство есть, например, у Astrohim.
Да-да, это те самые танины (группа похожих по составу веществ), которые обеспечивают дубяще-крепящий эффект чая. Издавна ими обрабатывали против гниения кожу, вполне эффективно. Сталь, которая уже начала поддаваться коррозии, танины, как оказалось, тоже могут привести в чувство!
Механизм известен: состав реагирует со слоем поверхностных окислов, преобразуя их в тонкую, прочную и непроницаемую для воды пленку танната железа очень характерного цвета. Такого, который любители чая регулярно наблюдают на стенках своих чашек.
Сам же процесс обработки ржавого металла таниновым преобразователем не представляет ничего сложного и необычного. Берем, счищаем рыхлую ржавчину, обезжириваем, удаляем силиконы растворителем и наносим состав на поврежденное место. Все! Любой может сделать.
Можно припомнить, что уже лет 20—30 как в ходу кислотные преобразователи ржавчины с похожим механизмом действия. Такие можно купить и сейчас. Однако таниновому они проигрывают просто всухую. Работать с кислотой нужно очень аккуратно, защищать кожу и глаза, не стоит даже начинать дело без серьезной вентиляции. Но это цветочки: все кислотные препараты нужно тщательно смывать после обработки, иначе их остатки могут спровоцировать просто взрывную коррозию. Поэтому закрытые полости для такой технологии табу, их после применения кислотного преобразователя не вымыть!
Итак, «Преобразователь ржавчины таниновый». При работе с ним, конечно, тоже требуются некоторые предосторожности, все же это не вода, и его попадание на лакокрасочное покрытие не желательно. Интересно другое.
К примеру, тот же астрохимовский препарат после полного высыхания способен выполнить функцию грунта и способствует сцеплению наносимых затем лакокрасочных покрытий с поверхностью. Наносим состав и в ожидании его высыхания заварим-ка себе чайку. Знаете, танины очень способствуют!