Справиться с коррозией поможет чай

Да-да, это те самые танины (группа похожих по составу веществ), которые обеспечивают дубяще-крепящий эффект чая. Издавна ими обрабатывали против гниения кожу, вполне эффективно. Сталь, которая уже начала поддаваться коррозии, танины, как оказалось, тоже могут привести в чувство!

Механизм известен: состав реагирует со слоем поверхностных окислов, преобразуя их в тонкую, прочную и непроницаемую для воды пленку танната железа очень характерного цвета. Такого, который любители чая регулярно наблюдают на стенках своих чашек.

Сам же процесс обработки ржавого металла таниновым преобразователем не представляет ничего сложного и необычного. Берем, счищаем рыхлую ржавчину, обезжириваем, удаляем силиконы растворителем и наносим состав на поврежденное место. Все! Любой может сделать.

Можно припомнить, что уже лет 20—30 как в ходу кислотные преобразователи ржавчины с похожим механизмом действия. Такие можно купить и сейчас. Однако таниновому они проигрывают просто всухую. Работать с кислотой нужно очень аккуратно, защищать кожу и глаза, не стоит даже начинать дело без серьезной вентиляции. Но это цветочки: все кислотные препараты нужно тщательно смывать после обработки, иначе их остатки могут спровоцировать просто взрывную коррозию. Поэтому закрытые полости для такой технологии табу, их после применения кислотного преобразователя не вымыть!