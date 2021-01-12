Как выглядело детское автокресло, сделанное в СССР

Фото: vk.com, группа Автомобили из СССР.
Принято считать, что детские кресла — это веяние нового времени: дескать, в СССР детей возили без всяких кресел и бустеров. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в конце семидесятых киевский завод «Красный экскаватор» делал «автомобильные стульчики».

В журнале «Новые товары» за 1977 год рассказывалось, что «автомобильный стульчик» предназначен для удобной и безопасной перевозки детей в возрасте от одного года до пяти лет в автомашинах «Волга», "Жигули', "Москвич' и «Запорожец».

Прообраз современного автокресла представлял собой металлический каркас, обтянутый поролоном и тканью. Крепить конструкцию предлагалось на спинке сидений при помощи двух свободно вращающихся трубок и ремня безопасности.

Весила конструкция 3,7 кг, а стоила — целых 30 рублей! Для сравнения: детская коляска тогда обходилась в 45 "целковых', а радиоприёмник — от 26 до 60 «деревянных». Иначе говоря, позволить себе такой «стульчик» могли только обеспеченные автоомбилисты.

При этом автомобилей по дорогам СССР бегало совсем немного. В 1991 году, то есть перед распадом большой страны, было зарегистрировано 16,9 млн легковых автомобилей. Как подсчитали эксперты портала «АвтоВзгляд», на тысячу жителей тогда приходилось только 59 машин.

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12 января 2021
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