Зачем опытные водители всегда возят в аптечке зубную пасту

Творческая русская душа, рожденная и взращенная в вечном дефиците, исправно находит сонмы применений самым разным, порой весьма тривиальным вещам. Мы ничего не выбрасываем, аккуратно складывая на балконах, дачах и в гаражах, чтобы потом использовать. Одним словом, научились культивировать вторсырье до того, как это стало «мейнстримом».

Зубная паста — такой же кладезь полезных и нужных свойств, как и WD-40, только исключительно российский. Доморощенный, можно сказать. Чистка зубов, серебряной посуды и полировка мелких царапин — лишь вершина айсберга, а вот под водой скрываются настоящие пласты свойств, подтверждающие необходимость появления всем известного тюбика в каждой автомобильной аптечке.

Мы давно знакомы с методом полировки фар и хромированных поверхностей зубной пастой. Кстати, ей же можно удалить следы эксплуатации с деревянных и даже пластиковых поверхностей. Немногие знают, что зубная паста так же отлично справится с задачей очистки рук от следов масла и смазок, а также уберет характерный «запах ремонта» с ладоней. Но самое интересное — это медицинские свойства зубной пасты. О них вообще редко что можно узнать, кроме, пожалуй, прямого назначения.