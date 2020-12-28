Зачем опытные водители всегда возят в аптечке зубную пасту

Творческая русская душа, рожденная и взращенная в вечном дефиците, исправно находит сонмы применений самым разным, порой весьма тривиальным вещам. Мы ничего не выбрасываем, аккуратно складывая на балконах, дачах и в гаражах, чтобы потом использовать. Одним словом, научились культивировать вторсырье до того, как это стало «мейнстримом».
Зубная паста — такой же кладезь полезных и нужных свойств, как и WD-40, только исключительно российский. Доморощенный, можно сказать. Чистка зубов, серебряной посуды и полировка мелких царапин — лишь вершина айсберга, а вот под водой скрываются настоящие пласты свойств, подтверждающие необходимость появления всем известного тюбика в каждой автомобильной аптечке.
Мы давно знакомы с методом полировки фар и хромированных поверхностей зубной пастой. Кстати, ей же можно удалить следы эксплуатации с деревянных и даже пластиковых поверхностей. Немногие знают, что зубная паста так же отлично справится с задачей очистки рук от следов масла и смазок, а также уберет характерный «запах ремонта» с ладоней. Но самое интересное — это медицинские свойства зубной пасты. О них вообще редко что можно узнать, кроме, пожалуй, прямого назначения.
А ведь в составе зубной пасты есть лактат алюминия, который наделен вяжущими и кровоостанавливающими свойствами, а также хлоргексиддин, который абсолютно все стоматологи используют для удаления микробов. Многие зубные пасты содержат заживляющие компоненты, а самый «заметный» элемент — ментол, конечно — дает охлаждающий и противоотечный эффект.
Таким нехитрым образом, получаем достаточно интересную картину: зубная паста запросто может стать препаратом первичной обработки при ушибах и ссадинах — и прочистит, и боль снимет, и синяк предотвратит. Зубной пастой, за неимением аптеки в ближайшем обозримом будущем, можно побороть всякие мелкие раздражения и высыпания, так хорошо знакомые аллергикам всех мастей, а также укусы кровососущих. Кстати, даже зачатки боли в горле можно приглушить просто прополоскав рот раствором зубной пасты.
И все это — в одном небольшой и очень дешевом тюбике. Такая универсальность и многофункциональность делает зубную пасту фактически важнейшим элементом любой автомобильной аптечки начального уровня. Способность заменить множество медицинских препаратов на ранней стадии, просто дав возможность доехать до аптеки или врача, сама по себе немаловажная информация, которую надо знать каждому.