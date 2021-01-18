Пассажиры такси смогут «зарабатывать» на поездках

Так, сервис заказа такси «Ситимобил» запустил свою систему кешбэка. В рамках новой программы клиенту присвоят один из шести уровней от «Домоседа» до «Легенды», притом статус обновляются каждые 30 дней — на него влияют количество поездок и потраченные суммы. Чем выше уровень — тем выше кешбэк, который начисляется в «Ситибонусах», равных одному рублю.

Размер «Ситибонусов» за завершение поездок зависит от статуса пользователя: скажем, «Частый гость» получит 7%, а «Легенда» — все 20%. Правда, при запуске программы всем «Новичкам» начислятся 10%.

И продолжая тему «машин с шашчеками». Сбой «Яндекс.Такси» чуть не лишил шоферов работы: из-за ошибки водители на автомобилях LADA Vesta и Renault Logan могли быть отключены от агрегатора в Москве.