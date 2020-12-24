Почему именно сейчас особенно выгодно продать грузовик

«Благодаря» пандемии коронавируса российский рынок новой и подержанной коммерческой техники в 2020 году демонстрирует любопытную динамику. В общем и целом, несмотря на все экономические трудности, спрос на спецтехнику и грузовики демонстрирует уверенный рост:
– В начале этого года мы видели позитивный тренд: количество покупателей подержанных грузовиков росло по сравнению с прошлым годом вплоть до конца марта. Динамика изменилась, когда была объявлена первая неделя самоизоляции. Мы увидели просадку покупательской активности по многим категориям. Но это был единственный момент, когда продажи упали по сравнению с 2019 годом. На сегодняшний день самый большой рост спроса наблюдается на сельскохозяйственную технику. Он вырос на 33%, спрос на грузовые прицепы увеличился на 17%, а строительная техника интересовала покупателей больше на 15%, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» менеджер по работе с ключевыми клиентами сервиса Авито Авто Анна Кравченко.
Впрочем, спрос на подержанную грузовую и спецтехнику в этом году демонстрировал неравномерную динамику. Так, по итогам I квартала 2020 года стало понятно, что покупкой грузовиков с пробегом интересовались на 10,5% чаще, чем за год до этого, а приобретением LCV — на 23,6% активнее. Погрузчиками в I квартале желали обзавестись на 10,9% больше клиентов Авито Авто, а прицепами — на 16,8%.
Во втором же квартале уходящего года, на фоне общего снижения деловой активности, вызванной пандемией коронавируса и частичным локдауном в экономике, произошло некоторое снижение темпов роста спроса на подержанную технику. Прибавка «год к году» во втором квартале оказалась небольшой, но все равно динамика рынка осталась в положительной зоне. Так, грузовиками весной 2020-го покупатели интересовались на 9,9% чаще, чем во втором квартале 2019 года. Спрос на LCV и погрузчики за тот же период вырос на 18,5% и на 15% соответственно.
По окончании жестких карантинных ограничений в третьем квартале 2020-го интерес покупателей к грузовому транспорту и спецтехнике подскочил: к грузовикам — на 23,8%, к LCV — на 18,5%,к погрузчикам — сразу на 27%, к прицепам и тягачам — на 24,6% и 15,6% соответственно. В еще не истекшем IV квартале 2020-го тренд на рост активности покупателей сохраняется и даже демонстрирует некоторое увеличение: с 1 октября по 6 декабря спрос на грузовики с пробегом оказался на 18,3% выше, чем в прошлом году, в сегменте LCV — на 31%. Кроме того, приобретением подержанных погрузчиков интересовались на 20,9% активнее.
По мнению экспертов Авито Авто, настолько ярко выраженная положительная динамика отчасти объясняется ростом масштабов онлайн-торговли и связанных с ней объемов перевозок в текущем году.
По мнению Сергея Никольского, руководителя направления «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» онлайн-сервиса Авито Авто, покупка подержанного транспорта стала для бизнеса способом быстро нарастить логистические мощности в условиях бума электронной торговли в период пандемии.
Однако на фоне высокого спроса происходит снижение предложений: компании явно не спешат в новых условиях расставаться со своим автопарком. Лишь в первом квартале 2020-го, до начала пандемии в мировом масштабе, количество предложений по продаже подержанной грузовой техники в России росло. За три первых месяца года на Авито Авто было опубликовано на 13,1% больше объявлений о продаже грузовиков по сравнению с годом 2019-м. LCV — на 13,2%, погрузчиков — на 19,8%, прицепов — на 9,2%, а тягачей — на 5,3% больше.
Но как только всем стали более-менее понятны масштабы и характер «черного лебедя» под названием COVID-19, динамика предложения резко развернулась в сторону падения. Число продавцов во всех сегментах комтранса во втором, третьем и четвертом кварталах 2020 года заметно снизилось относительно показателей 2019-го.
Параллельно произошло заметное подорожание подержанных машин. Достаточно сказать, что среди объявлений на Авито Авто о продаже грузовиков с пробегом, за период с 1 октября по 6 декабря, средняя цена лота выросла на 600 000 рублей, что на 23,7% больше, чем в прошлом году. И это при том, что по итогам третьего квартала рост средней цены (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) составлял и так немалые 12,3%.
Между тем начавшаяся в России массовая вакцинация от коронавируса и прочие факторы могут радикально изменить ситуацию на рынке подержанной коммерческой техники в среднесрочной (от нескольких месяцев до полугода) перспективе. И не известно, когда еще повторится сложившаяся в настоящий момент благоприятная для продавцов обстановка на вторичном рынке комтранса.
Следовательно, нужно, во-первых, воспользоваться текущими трендами и, во-вторых, подготовиться к будущим изменениям, в полной мере используя и развивая онлайн-маркетинг. Поскольку именно он — один из наиболее эффективных на данный момент каналов продвижения и продажи. В этом смысле такие онлайн-сервисы, как Авито Авто, могут считаться одним из лучшихрешений, поскольку предлагают не только само по себе место для размещения объявлений, но и предоставляют продавцу целый набор функций для увеличения эффективности торговли. Особенно это полезно для профессионального продавца, поскольку, помимо прочего, он получает и ряд инструментов digital-маркетинга и аналитики, которые позволяют рационально использовать бюджеты, рассчитывать стоимость звонка и сделки. Сам по себе алгоритм прост и понятен.
Подключившись к определенному тарифу на размещение объявлений, клиент их публикует, получая при этом поддержку Авито Авто в плане как продвижения, так и анализа результатов. Причем важно иметь в виду, что чем больше информации о товаре продавец предоставляет сервису, тем точнее поисковая система нацеливает на него потенциального покупателя. Таким образом, при любой — как падающей, так и растущей — конъюнктуре рынка можно быть уверенным в эффективности продаж коммерческой техники.