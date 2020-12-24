Почему именно сейчас особенно выгодно продать грузовик

«Благодаря» пандемии коронавируса российский рынок новой и подержанной коммерческой техники в 2020 году демонстрирует любопытную динамику. В общем и целом, несмотря на все экономические трудности, спрос на спецтехнику и грузовики демонстрирует уверенный рост:

– В начале этого года мы видели позитивный тренд: количество покупателей подержанных грузовиков росло по сравнению с прошлым годом вплоть до конца марта. Динамика изменилась, когда была объявлена первая неделя самоизоляции. Мы увидели просадку покупательской активности по многим категориям. Но это был единственный момент, когда продажи упали по сравнению с 2019 годом. На сегодняшний день самый большой рост спроса наблюдается на сельскохозяйственную технику. Он вырос на 33%, спрос на грузовые прицепы увеличился на 17%, а строительная техника интересовала покупателей больше на 15%, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» менеджер по работе с ключевыми клиентами сервиса Авито Авто Анна Кравченко.

Впрочем, спрос на подержанную грузовую и спецтехнику в этом году демонстрировал неравномерную динамику. Так, по итогам I квартала 2020 года стало понятно, что покупкой грузовиков с пробегом интересовались на 10,5% чаще, чем за год до этого, а приобретением LCV — на 23,6% активнее. Погрузчиками в I квартале желали обзавестись на 10,9% больше клиентов Авито Авто, а прицепами — на 16,8%.