Россияне пожаловались на проблемы при получении льготных автокредитов

Как выяснили наши коллеги из Авто Mail, совершить покупку с привлечением государственных средств удалось лишь каждому девятому опрошенному (10%). Большинство же российских водителей (90%) не смогли в 2020 году воспользоваться льготными государственными программами по разным причинам.

Самой распространенной стали высокие ставки по кредиту — так ответили 28% участников опроса. На втором месте — попытка навязать дилером страхование жизни (15%). На третьем месте — попытка навязать покупку дополнительного оборудования на сумму «скидки» (14%).

Среди других причин, по которым водителям не удалось воспользоваться льготными программами кредитования, — отказ продать автомобиль по госпрограмме, хотя он вроде бы подходил по всем условия (14%). Замкает список жалоба ограниченный выбор автомобилей (12%).

Итого: по результатам опроса лишь 7% водителей ответили, что у них не возникло проблем с приобретением автомобиля с применением госпрограмм! Между тем, россияне продолжают массово лезть «в кредитную петлю». При этом, чтобы купить машину, автомобилисты кредитуются на весьма серьезные суммы.