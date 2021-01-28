Новая LADA Niva Travel не лишилась старых болячек

На АВТОВАЗе проблему признают. Но в одночасье изменить конструкцию ступицы не могут: «Мы прорабатываем это, есть технологические ограничения на стороне поставщика, поэтому определенные сроки пока обозначить не можем», — заявили порталу «АвтоВзгляд» в инженерной службе Волжского автозавода.

Напомним, что Chevrolet Niva снова вернулась под крыло АВТОВАЗа. Сначала на внедорожник навесили шильдики LADA, а в конце прошлого года вообще провели большой рестайлинг, после чего модель поменяла название на Niva Travel. И вот на машину, наконец, навесили ценники.

P. S. Прямо сейчас обозреватель портала «АвтоВзгляд» тестирует внедорожник LADA Niva Travel. А значит, уже совсем скоро мы расскажем, чем же новинка отличается от предшественницы.