Новая LADA Niva Travel не лишилась старых болячек

Чтобы было понятно: проверять и регулировать величину зазора конического ступичного подшипника на «Ниве» требуется каждые 10—15 тысяч километров. Самые ответственные владельцы тольяттинских внедорожников повторяют операцию через 6—7 тысяч…
Между тем, LADA Niva Legend, которую мы за полтора десятилетия уже привыкли называть 4х4, перешла на современные двухрядные радиально-упорные подшипники почти 5 лет назад! И «шниваводы» до сих пор вынужден устанавливать узлы от фирм-частников.
На АВТОВАЗе проблему признают. Но в одночасье изменить конструкцию ступицы не могут: «Мы прорабатываем это, есть технологические ограничения на стороне поставщика, поэтому определенные сроки пока обозначить не можем», — заявили порталу «АвтоВзгляд» в инженерной службе Волжского автозавода.
Напомним, что Chevrolet Niva снова вернулась под крыло АВТОВАЗа. Сначала на внедорожник навесили шильдики LADA, а в конце прошлого года вообще провели большой рестайлинг, после чего модель поменяла название на Niva Travel. И вот на машину, наконец, навесили ценники.
P. S. Прямо сейчас обозреватель портала «АвтоВзгляд» тестирует внедорожник LADA Niva Travel. А значит, уже совсем скоро мы расскажем, чем же новинка отличается от предшественницы.