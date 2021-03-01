Кинологи рассказали, в честь каких машин россияне называют собак

На первой строчке рейтинга — марка Lexus: с такой кличкой профессиональные собаководы насчитали целых 944 животных по всей стране.

На втором месте оказалась кличка Хаммер (934), притом если исходный Hummer — машина большая и солидная, то больше всего собак с таким именем носят породу… йоркширский терьер, хотя также встречаются американские стаффордширские терьеры, ротвейлеры и даже русский той.

На третьей позиции — Инфинити (807 собак). Кроме того, россиянам нравится называть четвероногих друзей Ягуарами, Бентли, Феррари, Шкодами, Порше, Фордами и даже Чери. Впрочем, в последнем случае возможно созвучие с английским словом cherry, то есть «вишня».

— Бывает так, что купил автомобиль, и до того он тебе нравится, что название марки вдохновляет на будущую кличку питомца. Поэтому по городу порой бегают Лексусы, Мазды, Ауди, − рассказал порталу «АвтоВзгляд» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

И еще одна интересная новость: под «налог на роскошь» попали даже Peugeot и Skoda — перечень моделей, на которые распространяется повышенная ставка транспортного налога, разросся сразу до 1387 машин! И пересматривать критерии роскоши родное правительство по-прежнему не планирует.