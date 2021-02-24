Почему UAZ никогда не выпустит новую «Буханку»

Наибольшим упражнениям подвергается «Буханка». Она изначально краденая, но считается родной, отечественной, суконно-посконной, но поднадоевшей и нуждающейся в окраплении свежестью. Выпускается УАЗ-452 с 1965 года. Единственная шутка в защиту — автомобиль сразу получился удачным и переделывать его нет причин. На самом деле он невыносимо старый, невозможно отсталый и только внешне уместен наравне с березками на просторах, воспринимаясь, как часть привычного пейзажа. Почему же мы рисуем новую красоту, а заводы лишь стискивают зубы в ответ?

Мы суеверно надеемся, что наши что-то могут и не делают по недомыслию или стечению обстоятельств. При этом ничего радикального мы не требуем. Лишь полагаем, что несколько подсказок помогут.

Рисовать красивые подсказки автопрому начинали еще Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфенов в 1986 году, но их работа осталась невостребованной. Сейчас Андрей Давыдов нарисовал новую «Буханку». До него была красивейшая «Волга» Сергея Баринова, бессмысленный «Москвич-2140» Романа Прядько и яркая «Нива» Сергея Яковлева. Но больше всего в дизайнерских порывах чувствуется вера. Космос, ДнепроГЭС, Магнитка, БАМ, УАЗ! Не может такого быть, чтоб космический корабль мы построили, а сделать автомобиль не смогли.