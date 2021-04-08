ГИБДД скрывает, каким образом «потеряла» 551 штраф блогера Эдварда Била

И сегодня на пресс-конференции, посвященной ходу расследования резонансного ДТП, портал «АвтоВзгляд» задал прямой и конкретный вопрос представителю Госавтоинспекции о том, информацию о скольких именно штрафах автомобиля г-на Била Дептранс Москвы и его подведомственные организации, управляющие системой фото- и видеофиксации нарушений, передали в ГИБДД за период с начала января 2021 года до момента ДТП на Садовом кольце.

Вопрос был адресован Алексею Диокину, временно исполняющего обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, но руководитель столичной придорожной полиции ушел от прямого ответа, где же «потерялись» штрафы блогера. Однако он заявил, что данный гражданин за 2020—2021 год привлекался к ответственности 15 раз, в том числе за езду при отсутствии полиса ОСАГО, неиспользование ремней безопасности, а также за другие нарушения.

Таким образом, судьба 551 штрафа, выписанного Эдварду Билу за нарушения, которые он совершал прямо под носом ГИБДД и других ведомств нашего транспортного комплекса целых 3 месяца подряд, по прежнему остается под покровом тайны. Куда они делись и почему никто не знает, каким образом потерялись и, самое главное, кто их потерял? Видимо, эти вопросы наши стражи порядка считают риторическими и не требующими ответа. Ведь умным людям, особенно прожившим в России всю жизнь, все и без слов должно быть понятно.