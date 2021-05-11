В Петербурге нашли кладбище Lamborghini и Rolls-Royce

Фото: vk.com, группа Автолюбители Колпино.
На юге Санкт-Петербурга,между улицами Софийской и Седова, обнаружилась заброшенная парковка, где стоят действительно уникальные автомобили: на огороженном пустыре среди прочих четырехколесных редкостей стояли Lamborghini Diablo, Rolls-Royce и ЗиЛ-41047.

Правда, когда на прошлой неделе на место начали съезжаться любители «заброшек», оказалось, что техники простыл след: скорее всего, площадку недавно очистили от автомобильной старины. Откуда взяли и куда исчезли Ferrari, «Мерседесы» и другие занимательные экземпляры, никто не знает.

Есть предположение, будто «кладбище» автомобилей — запасник музея «Авто-Юнион». Но почему ункиальная техника стояла под открытым небом, остается только догадываться.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на севере Москвы, в километре от МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, было обнаружено кладбище фургонов и грузовых автомобилей, которые облюбовали люди без определенного места жительства и охотники за металлоломом.

И еще новость, посвященная «заброшкам». Журналисты белорусского портала TUT.BY обнаружили место последнего пристанища небезызвестных российской публике «Ё-мобилей» — все они стоят возле одного из производственных цехов в минском микрорайоне Дражня.

премиальный сегмент, подержанные авто, скандал
11 мая 2021
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