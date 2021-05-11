В Петербурге нашли кладбище Lamborghini и Rolls-Royce

Правда, когда на прошлой неделе на место начали съезжаться любители «заброшек», оказалось, что техники простыл след: скорее всего, площадку недавно очистили от автомобильной старины. Откуда взяли и куда исчезли Ferrari, «Мерседесы» и другие занимательные экземпляры, никто не знает.

Есть предположение, будто «кладбище» автомобилей — запасник музея «Авто-Юнион». Но почему ункиальная техника стояла под открытым небом, остается только догадываться.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на севере Москвы, в километре от МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, было обнаружено кладбище фургонов и грузовых автомобилей, которые облюбовали люди без определенного места жительства и охотники за металлоломом.

И еще новость, посвященная «заброшкам». Журналисты белорусского портала TUT.BY обнаружили место последнего пристанища небезызвестных российской публике «Ё-мобилей» — все они стоят возле одного из производственных цехов в минском микрорайоне Дражня.