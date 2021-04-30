Как остановить «масложор» двигателя с помощью капельницы и дистилированной воды

Когда у машины наступает «масложор» — так в просторечье автовладельцы называют повышенное потребление двигателем смазки — для хозяина авто наступают времена тяжких раздумий и поисков. Прежде всего надо убедиться, что масло не вытекает из мотора через какие-то сальники и уплотнения. Когда сам мотор и корпус турбины (если, конечно, турбонаддув имеется) тоже лишены предательских потеков, это значит, что источник проблем спрятан где-то в цилиндрах.

Если вы уверены, что маслосъемные колпачки тут не при чем, значит дело в поршневых кольцах. В случае, когда авто пробежало около 300 000 км, капремонта, скорее всего, не избежать: кольца за это время просто физически износились. А вот если пробег значительно меньше, то они лишь залипли, покрывшись нагаром, и перестали работать как положено. В таком случае с дорогостоящим капремонтом есть смысл повременить. Раскоксовать колечки в цилиндрах можно и старым дедовским методом, без полной разборки движка.

Для начала осмотрите впускной коллектор. У большинства машин к нему подходит один, а то и пара каких-то шлангов. Что это за системы, в данном случае нам знать не особо важно. Главное, чтобы шланг можно было легко снять-поставить самому и он протыкался медицинской иглой от шприца.