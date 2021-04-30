Как остановить «масложор» двигателя с помощью капельницы и дистилированной воды

Когда у машины наступает «масложор» — так в просторечье автовладельцы называют повышенное потребление двигателем смазки — для хозяина авто наступают времена тяжких раздумий и поисков. Прежде всего надо убедиться, что масло не вытекает из мотора через какие-то сальники и уплотнения. Когда сам мотор и корпус турбины (если, конечно, турбонаддув имеется) тоже лишены предательских потеков, это значит, что источник проблем спрятан где-то в цилиндрах.
Если вы уверены, что маслосъемные колпачки тут не при чем, значит дело в поршневых кольцах. В случае, когда авто пробежало около 300 000 км, капремонта, скорее всего, не избежать: кольца за это время просто физически износились. А вот если пробег значительно меньше, то они лишь залипли, покрывшись нагаром, и перестали работать как положено. В таком случае с дорогостоящим капремонтом есть смысл повременить. Раскоксовать колечки в цилиндрах можно и старым дедовским методом, без полной разборки движка.
Для начала осмотрите впускной коллектор. У большинства машин к нему подходит один, а то и пара каких-то шлангов. Что это за системы, в данном случае нам знать не особо важно. Главное, чтобы шланг можно было легко снять-поставить самому и он протыкался медицинской иглой от шприца.
Убедившись в этом, приобретаем такой же шланг, только новый. А дальше начинаем «таинство» кустарной, но эффективной раскоксовки. Берем пятилитровую бутылку дистиллированной воды, растворяем в ней пару облаток гидроперита и запасаемся комплектом медицинской капельницы — с трубкой, иглой, регулятором и фильтром. Приспосабливаем его к нашей бутылке с водой. Устанавливаем расход этой жидкости на минимум, чтобы из иглы еле-еле капало.
А теперь — внимание: заводим машину и втыкаем иглу капельницы в заранее присмотренный резиновый шланг в системе впуска двигателя! И пускаем водичку «на минималках». Оставляем машину тарахтеть на холостых с «водяным питанием» часов на пять. Зачем это нужно? Дело в том, что мельчайшие капли влаги, попадая в раскаленную камеру сгорания, мгновенно вскипают, превращаясь в пар, и выбивают накопившиеся там отложения из самых потаенных мест. В том числе и с колец поршней, возвращая им былую подвижность.
По окончании этой шоковой процедуры следует слить из картера старую моторную смазку, в которую наверняка попала вода. Далее «прополоскиваем» внутренности движка промывкой. Сливаем и ее, заправляем двигатель новым моторным маслом. Если причина «масложора» была в поршневых кольцах, о повышенном расходе смазки можно теперь долго не вспоминать. Главное — не забыть на радостяях заменить проколотый шланг на заранее припасенный новый.