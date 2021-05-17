Росфинмониторинг выступил против предложения выдавать кредиты по «правам»

Росфинмониторингу не нравится предложения расширить список документов, удостоверяющих личность гражданина при проведении финансовых операций, включив в него водительское удостоверение. Такую поправку в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) предлагают Национальный совет финансового рынка (НСФР) и фонд «Сколково».

Росфинмониторинг считает, что «права» не отвечают всем требованиям к документу, удостоверяющему личность, прописанным все в том же 115-ФЗ. Например, в ВУ не указывается гражданство, адрес места жительства/регистрации или места пребывания человека. Следовательно, по мнению организации, «права» можно использовать лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного идентификатора, подтверждающего личность клиента финансовой организации.

То обстоятельство, что водительское удостоверение выдает государственный орган (ГИБДД), предварительно идентифицировав человека по его паспорту, государственных специалистов по отмыванию денег, видимо, не волнует.

Характерно, что поправки в «антиотмывочный» закон были внесены в Госдуму в феврале 2021 года. По данным «Коммерсанта», они уже прошли процедуру одобрения в первом чтении.