В Приморье водителей хотят штрафовать за парковку возле мусорных баков

В итоге, тамошние депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вводит штрафы для водителей, бросающих машины возле помоек. Притом штрафы весьма серьезные! Гражданам придется отдать от 1000 до 3000 рублей, должностным лицам — от 3000 до 10 000, юридическим — от 10 000 до 50 000 «целковых».

Логично предположить, что вскоре таких же мер потребуют мусорные операторы и в других регионах. И если подобных «инициатив на местах» будет все больше и больше, скорее всего, соответствующие поправки появятся и в Правилах дорожного движения. Впрочем, не будем забегать вперед: ведь даже в Приморье пока готов лишь законопроект, а не действующий закон.

И продолжая тему парковок. В столичном районе Марфино разгорается скандал из-за изменения схемы организации дорожного движения и парковочного пространства на Малой Ботанической улице. Жители снимают видео и организовали сбор подписей под обращением в мэрию Москвы в защиту своих интересов. Что послужило причиной роста социальной напряженности в обычно тихом и неконфликтном районе города, выяснил портал «АвтоВзгляд».