На трассе М4 «Дон» ГИБДД организовала новую Кущевку

Механизм развода, который местные придорожные полицейские поставили, судя по многочисленным публикациям в соцсетях, на поток, прост, примитивен, но невероятно действенен для путешественников.
Автовладельца останавливают на посту, и инспектор заявляет, будто получил по рации сообщение, что водитель на таком-то километре ехал со скоростью 112 км/ч в пределах действия знака 3.24 (ограничение скоростного режима в 40 км/ч в связи с ремонтными работами). А за это, напоминает гаец, положено лишение «прав», так что «пройдемте, товарищ». Любопытно, что практически во всех случаях фигурирует одна и та же цифра превышения.
А дальше начинается действо, которое иначе, как попыткой вымогательства назвать нельзя. Инспектор передает документы человеку в штатском, сидящему в отдельном помещении, а тот, в свою очередь, не предоставляя доказательств нарушения, начинает долго и нудно задавать вопросы не по существу, личного характера. Вот как описывает это «процедуру» попавшие в лапы «аютинцев» водители:
– На посту этом есть специально комната для вымогания со столом и двумя стульями и стопкой бланков-протоколов, которая, видимо, никогда не используется, но демонстративно перебирается собеседником. Лицо его, благодаря короновирусу, закрыта маской. Представление, которое длилось минут 10, завершилось вытягиванием верхней конечности оборотня с растопыренной пятерней. Церемония взятия денег отработана. Выключается свет, кладется раскрытая папка. Кладешь деньги — получаешь «права».
– Остановили, позвали пройти в здание. Почему, интересуются, превышаете? И так задумчиво смотрят на меня, крутят мои «права» в руках. Дальше спрашивают, где работаю, когда в последний раз спал и прочие участливые вопросики, но с предупреждением: мол, лишение светит на срок от 4 до 6 мес. Мы отправим материалы в суд по месту вашего жительства. А мне так противно стало смотреть на этого попрошайку… И говорю ему — конечно отправляйте. Раз виноват, то отвечу. Он был явно разочарован. К слову, после Ростова каждые 5 км на трассе стоят временные знаки ограничения скорости 70, следом 50. Отменяющих знаков нет. Вот эти побирушки и пасутся. Вымогают деньги с водителей…
Разумеется, Аютинский пост ГИБДД — не Кущевский, на котором несколько лет назад водителей разводили куда жестче (в том числе и на наркотики), и который депутаты Госдумы вообще предлагали ликвидировать. При этом аютинские инспектора, встретив уверенный отпор, отпускают несостоявшуюся жертву с миром.
Однако учитывая, сколько машин проходит мимо них, а принципиальных, да еще юридически грамотных граждан в них — единицы, можно представить, какие суммы оседают в карманах полицейских, и скольким людям было «просто» испорчено отпускное настроение. А государство, всеми правдами и неправдами заталкивающее граждан в эпопею под названием внутренний туризм, делает руками нечистоплотных гаишников, все, чтобы в следующий раз семейный россиянин предпочел трассе М4 «Дон» авиарейс в Египет.