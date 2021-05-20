На трассе М4 «Дон» ГИБДД организовала новую Кущевку

Механизм развода, который местные придорожные полицейские поставили, судя по многочисленным публикациям в соцсетях, на поток, прост, примитивен, но невероятно действенен для путешественников.

Автовладельца останавливают на посту, и инспектор заявляет, будто получил по рации сообщение, что водитель на таком-то километре ехал со скоростью 112 км/ч в пределах действия знака 3.24 (ограничение скоростного режима в 40 км/ч в связи с ремонтными работами). А за это, напоминает гаец, положено лишение «прав», так что «пройдемте, товарищ». Любопытно, что практически во всех случаях фигурирует одна и та же цифра превышения.

А дальше начинается действо, которое иначе, как попыткой вымогательства назвать нельзя. Инспектор передает документы человеку в штатском, сидящему в отдельном помещении, а тот, в свою очередь, не предоставляя доказательств нарушения, начинает долго и нудно задавать вопросы не по существу, личного характера. Вот как описывает это «процедуру» попавшие в лапы «аютинцев» водители: