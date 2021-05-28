Россиянина лишили прав за наклейку с рекламой на автомобиле

Молодой человек из города Владимир решил наклеить на борт своей машины широкую красную полосу, на которой указал ссылку на свой аккаунт в Instagram. Увы, но правоохранительные органы не оценили такой креатив: по их мнению, автомобиль сделался походим на спецтранспорт Следственного комитета.

Мировой судья Ленинского района города Владимир тоже посчитал, что мимикрировать под СК— это перебор, и безжалостно лишил молодого человека права управления транспортными средствами сроком на один год.

Водитель решил опротестовать решение, однако вышестоящий судебный орган оставил жалобу без удовлетворения, а постановление мирового судьи — без изменений. На днях Никита Тараканов подал жалобу в Кассационный суд общей юрисдикции.

Чем закончится эта тяжба, предсказать трудно. С одной стороны, Верховный суд ранее прямо указывал, что для наказания по части 6 статьи 12.5 КоАП нужно разметсить на автомобиле несколько элементов цветографической схемы. А с другой, старенькая «Соната» действительно стала донельзя похожей на машину силовиков!