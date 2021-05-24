Победить ржавчину можно лишь исключив ее появление

Кузов автомобиля — самая дорогостоящая и практически незаменимая его часть. Мотор, коробку передач, мосты, подвеску, электрику и гидравлику можно заменить, пусть и обойдется это в копеечку. То же самое, хоть и в меньшей степени, можно сказать про двери, крылья, капот и багажник. А вот заменой кузова или несущих его элементов заниматься вряд ли имеет смысл. Игра вообще не стоит свеч. Следовательно, именно о сохранности кузова должен в первую очередь позаботиться каждый автовладелец. Особенно стоит задуматься, если приобретаете подержанный автомобиль в хорошем еще состоянии и хотите, чтобы в таком же состоянии он и оставался. «Проступание» ржавчины на кузове изнутри — факт того, что машина уже никогда не будет выглядеть «как новая».

Надежность и ресурс машины лишь на половину зависит от производителя. Вторая половина — это усилия самого владельца. На дорогах России тысячи совершеннолетних машин, сохранить кузова которых помогли их автовладельцы. Значит, все-таки решение есть.