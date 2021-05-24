Победить ржавчину можно лишь исключив ее появление

Кузов автомобиля — самая дорогостоящая и практически незаменимая его часть. Мотор, коробку передач, мосты, подвеску, электрику и гидравлику можно заменить, пусть и обойдется это в копеечку. То же самое, хоть и в меньшей степени, можно сказать про двери, крылья, капот и багажник. А вот заменой кузова или несущих его элементов заниматься вряд ли имеет смысл. Игра вообще не стоит свеч. Следовательно, именно о сохранности кузова должен в первую очередь позаботиться каждый автовладелец. Особенно стоит задуматься, если приобретаете подержанный автомобиль в хорошем еще состоянии и хотите, чтобы в таком же состоянии он и оставался. «Проступание» ржавчины на кузове изнутри — факт того, что машина уже никогда не будет выглядеть «как новая».
Надежность и ресурс машины лишь на половину зависит от производителя. Вторая половина — это усилия самого владельца. На дорогах России тысячи совершеннолетних машин, сохранить кузова которых помогли их автовладельцы. Значит, все-таки решение есть.
Чтобы сберечь кузов от преждевременной кончины, нужно перекрыть доступ «разрушителей» во все мало-мальски подверженные воздействию окружающей среды внутренние полости конструкции. Сделать это следует с помощью самого известного в России защитного состава, который неразрывно связан с самим словом «автомобиль». Речь, конечно, про Мовиль. Большинство баллончиков с мовилем снабжены длинной трубочкой, чтобы обрабатывать полости именно изнутри.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал об истории появления этого близкого сердцу каждого российского автомобилиста препарата, поэтому повторим только важнейшие свойства, присущие правильному мовилю. Настоящий мовиль не должен стекать с обработанных вертикальных поверхностей от летнего нагревания кузова на солнце. В то же время покрытие не должно трескаться зимой. В идеале оно должно оставаться эластичным несмотря ни на что и обеспечивать защиту металла круглый год.
Поэтому советуем обратить внимание на один из недорогих отечественных составов, к слову, проверенных на личном опыте, Мовиль от ASTROhim. Он продается в удобных аэрозольных баллонах с трубкой, и позволяет качественно обработать внутренние полости кузова самостоятельно. Этот Мовиль можно наносить даже на старое и ржавое покрытие. Препарат перекроет доступ кислороду и остановит коррозию. Сама операция фактически не требует подготовки, достаточно лишь пары свободных и размеренных вечеров на полную обработку машины.
Защитное покрытие достаточно быстро сохнет, не стекает, но остается эластичным даже в жаркую погоду.
Защита автомобиля — дело рук самого автовладельца. Кто, если не мы? Особенно, если речь идет о поддержанной машине, которая зачастую остро нуждается в поддержании и уходе. Отвечая на этот вопрос, нужно просто вспомнить каких усилий стоила эта покупка. Чтобы машину сберечь, нужно всего лишь применить понятные и проверенные средства, о которых знали родители и даже деды с бабушками. Такие, как мовиль.