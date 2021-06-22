На российских дорогах появились «ароматные такси»

Авантюристы из AliExpress и сервиса городской мобильности «Ситимобил» запустили арома-такси. Теперь клиенты таксомоторов могут «послушать» запах своего города в машинах, подключенных к акции. В акции участвуют более 350 автомобилей.

Интересен выбор самих ароматов. Для Москвы — это запах жасмина, в Петербурге — лимона, в Казани — сандалового дерева, в Сочи — мяты. Жители Краснодара смогут учуять аромат эвкалипта, самарцы — бодрящий кофейный запах, а уфимцы — запах ванили. Главное, чтобы в салоне пахло табаком…

И еще одна новость про «шашечки». Российской автоинспекции, отодвинутой от кормушки техосмотра, лишенной права организовывать дорожное движение и давно разучившейся его регулировать, власти нашли другое применение: теперь ГИБДД штрафует пассажиров такси за езду без перчаток.