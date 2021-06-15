Чем грозит водителям, лишенным «прав», покупка так называемых «зеркал»

28-летний житель Чувашии лишился «прав» на 12 месяцев за повторный выезд на полосу встречного движения. Чтобы не оставаться без машины, автомобилист купил через интернет подделку: она была напечатана типографским способом, притом содерджала данные другого водителя, но — с фотографией чувашского «лишенца». Интересно, не правда ли?

Когда патрули ГИБДД останавливали владельца «зеркалки», они, не видя никакого подвоха, оформляли штрафы на собственника оригинального удостоверения. Который, когда на него одно за другим посыпались «письма счастья», стал искать правду.

В итоге, «зеркалочника» все же поймали и наказали по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, не имея на это разрешения (за нарушение полагается от 5000 до 15 000 рублей штрафа). Впрочем, в ближайшее время его ожидают проблемы посерьезнее. Правоохранители готовятся завести уголовное дело за подделку документов. А это — лишение свободы сроком до двух лет…

Добавим, что аналогичные истории происходят и в других регионах страны. Что совершенно не удивляет: в соцсетях и мессенджерах реклама настойчиво предлагает разжиться качественным «зеркалом» всего за 15 000 «целковых».

И еще. ГИБДД обнародовала первые результаты нового регламента экзаменов на получение водительского удостоверения. Портал «АвтоВзгляд» констатирует, что совмещение «площадки» и «города» стало для многих кандидатов в водители серьезным барьером на пути к «правам». А между тем, интернет-дельцы предлагют «решить проблему» за 30 000.