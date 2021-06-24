Названы самые популярные автомобили у российских таксистов

По данным компании «Газпромбанк Автолизинг», в январе-мае юридическими лицами и предпринимателями было куплено и поставлено на учет 5 319 автомобилей, которые после стали использовать в такси. Это на 50% выше, чем годом ранее. При этом больше половины из них — автомобили с пробегом, доля которых за год снизилась с 57% до 54%. И это вполне объяснимо. В условиях пандемии коронавируса в прошлом году таксисты вынуждены были чаще обращаться к вторичному рынку для обновления своих гаражей.

Одной из проблем отрасли такси до сих пор остается теневая экономика. На одного легально работающего таксиста сегодня приходится около девяти нелегалов. Помимо прямой потери от налогов и невозможности контролировать безопасность перевозок эта проблема сказывается и на темпах обновления парка.

«Вместе со статусом индивидуальных предпринимателей таксисты получают доступ к более широкому спектру возможностей по финансированию, например, в лизинг. Доля этого типа владения на рынке такси в зависимости от региона составляет 50—75% от находящихся на линии легальных такси», — прокомментировала «АвтоВзгляду» генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.

В список наиболее популярных машин у таксистов вошли такие автомобили как Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, LADA Vesta, Renault Logan, Toyota Camry. Skoda Rapid, Kia Optima, Kia K5.