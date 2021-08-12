В Санкт-Петербурге автовор умер после шлепка по мягкому месту

Дальше события развивались по очень странному сценарию. Прибывшей полиции владелец автомобиля заявил, что увидел возле капота своей машины неизвестного мужчину. К незнакомцу хозяин авто якобы подкрался со спины и затем всего лишь «шлепнул того по ягодицам». После шлепка предполагаемый злоумышленник упал и более не шевелился.

Приехавшие медики констатировали смерть. Видимых телесных повреждений на теле умершего поначалу обнаружено не было. Как впрочем, и признаков взлома машины. По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

Погибшим же оказался студент ИТМО 2000 года рождения. Правда, при более подробном осмотре тела судмедэксперты обнаружили «многочисленные следы от удара тупым предметом», сообщает Следственный комитет Петербурга.

Соответственно, речь теперь идет об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего». В ближайшее время автомобилисту изберут меру пресечения и предъявят обвинения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

И еще одна новость на криминальную тему. Жители Тайшета Иркутской области придумали изощреннейший способ, как быстро разбогатеть. Представители одной фамилии (а точнее, отец и сын) промышляли кражами: глубокой ночью злоумышленники догоняли одинокую фуру, после чего прямо на полном ходу выгружали часть содержимого полуприцепа.