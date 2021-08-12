Украинские военные выбрали древних «американцев» корейской сборки на замену «уазикам»

Так, командующий войсками связи и кибербезопасности ВСУ Евгений Степаненко избрал для замены «уазикам» Kia KM450 — во всяком случае, генерал-майор поручил организовать государственные испытания этой машины. И если рамный «кореец» успешно пройдет военную приемку, то на него силами одесского завода «Телекард-Прибор» начнут навешивать комплексы связи.

Что касается самого Kia KM450, то эта модель, пожалуй, знакома лишь истинным знатокам корейского автопрома. Это лицензионный американский пикап Kaiser Jeep M715 образца аж 1967 года.

Исходный М715 успел послужить во Вьетнаме, где заслужил славу весьма капризного вездехода. Его подводили ненадежный мотор и бракованные рамы, притом последние часто ломались. Кроме того, у «Кайзера» могло внезапно заклинить рулевое управление (причина была парадоксальной — обрыв приводного вала механической лебедки).

Впрочем, корейцы довели конструкцию почти до идеала. Сегодня Kia KM450 оснащается простым надежным турбодизелем отдачей в 130 л. с., а вопрос надежности рамы и лебедки больше не стоит. Внедорожник может перевезти 2,5 тонны груза, а также способен разместить любые надстройки — от санитарных модулей до артиллерийских установок.

Кстати, продолжая «украинскую» тему. Этой весной Командование по организации подрядных работ армии США решило поддержать Кременчугский автозавод, заказав ему большую партию грузовиков (и запчастей) для нужд американских военных. И этот заказ оживил автопром наших соседей.