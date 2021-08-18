Сколько водительских аккаунтов заблокировал каршеринг «Яндекса» за опасное вождение

За период с 6 июня по 1 августа статус «хороший водитель» получили 90% пользователей «Яндекс Драйва». За время работы новой модели вождения были заблокированы около 1% пользователей. Количество резких ускорений, совершаемых клиентами на машинах сервиса краткосрочной аренды уменьшилось на 30%, торможений — на 16%. На 21% сократилось число случаев превышения скорости.

Напомним, что алгоритм «Профиля вождения» анализирует последние 200 км поездок человека, учитывая резкие торможение и старт, перестроения, крутые входы в повороты и превышения скорости. Когда водитель ездит неаккуратно, то приложение сначала предупредит его об этом, покажет места, где были выявлены нарушения, и посоветует, как водить безопаснее.

Для тех пользователей, кто не реагирует на предупреждения, цена аренды машин увеличивается. Как только вождение становится аккуратным и безопасным, расценки возвращаются на прежний уровень. В случае, если манера вождения человека не меняется, ему блокируют доступ к сервису.