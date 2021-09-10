Как выглядит кладбище раритетных МАЗов и «Уралов»

Стоянку, на которой аккуратно расставлена армейская техника времен СССР, разыскал наш коллега Игорь Закурдаев. Журналист благоразумно не раскрывает местоположение площадки, иначе туда обязательно захотят пробраться не только знатоки автоистории, но и обычные вандалы, включая охотников за запчастями и металлоломом.

Между тем, на фотографиях можно разглядеть действительно уникальные машины! Скажем, припаркованный грузовик «Урал-375» имеет складную тентовую крышу и плоское лобовое стекло, откидывающееся на капот. Это значит, что данный конкретный экземпляр — из самых ранних, до 1964 года выпуска.