Как выглядит кладбище раритетных МАЗов и «Уралов»

Фото: Константин Закурдаев.
Уже мало кто помнит, что королем больших советских строек на протяжении пятидесятых и шестидесятых годов XX века были грузовики МАЗ-200, а первые тиражи большегрузов «Урал» имели мягкую крышу кабины. Снимки неизвестного автомобильного кладбища позволят освежить воспоминания (а для некоторых — впервые узнать) страницы истории автопрома СССР.
Алексей Кованов

Стоянку, на которой аккуратно расставлена армейская техника времен СССР, разыскал наш коллега Игорь Закурдаев. Журналист благоразумно не раскрывает местоположение площадки, иначе туда обязательно захотят пробраться не только знатоки автоистории, но и обычные вандалы, включая охотников за запчастями и металлоломом.

Между тем, на фотографиях можно разглядеть действительно уникальные машины! Скажем, припаркованный грузовик «Урал-375» имеет складную тентовую крышу и плоское лобовое стекло, откидывающееся на капот. Это значит, что данный конкретный экземпляр — из самых ранних, до 1964 года выпуска.

Фото: Константин Закурдаев.

Пара брутальных капотников — азотно-кислородные станции на шасси того самого подзабытого МАЗ-200. В Минске такие грузовики делали вплоть до 1965 года, а главной особенностью машины был… двухтактный (!) четырехцилиндровый дизель, который, правда, на закате карьеры модели уступил место более современному четырехтактному собрату.

На автомобилях МАЗ-200 и МАЗ-205 работали главные герои фильмов «Дело Румянцева» и «Большая руда», а с помощью автокрана на шасси МАЗ-200 Юрий Деточкин из культовой кинокартины «Берегись автомобиля» совершал очередной угон «Волги». К слову, отпускная цена 21-й бала выше, чем стоимость «двухсотого»!

Кстати, в лесном массиве Клинцовского района Брянской области недавно обнаружилось «стойбище» старых военных грузовиков ЗиЛ — моделей 157 и 131. Печально, но автомобили, некогда служившие верой и правдой своей стране, вынуждены доживать век под открытым небом.

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10 сентября 2021
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