Как выглядит кладбище раритетных МАЗов и «Уралов»

Стоянку, на которой аккуратно расставлена армейская техника времен СССР, разыскал наш коллега Игорь Закурдаев. Журналист благоразумно не раскрывает местоположение площадки, иначе туда обязательно захотят пробраться не только знатоки автоистории, но и обычные вандалы, включая охотников за запчастями и металлоломом.
Между тем, на фотографиях можно разглядеть действительно уникальные машины! Скажем, припаркованный грузовик «Урал-375» имеет складную тентовую крышу и плоское лобовое стекло, откидывающееся на капот. Это значит, что данный конкретный экземпляр — из самых ранних, до 1964 года выпуска.
Пара брутальных капотников — азотно-кислородные станции на шасси того самого подзабытого МАЗ-200. В Минске такие грузовики делали вплоть до 1965 года, а главной особенностью машины был… двухтактный (!) четырехцилиндровый дизель, который, правда, на закате карьеры модели уступил место более современному четырехтактному собрату.
На автомобилях МАЗ-200 и МАЗ-205 работали главные герои фильмов «Дело Румянцева» и «Большая руда», а с помощью автокрана на шасси МАЗ-200 Юрий Деточкин из культовой кинокартины «Берегись автомобиля» совершал очередной угон «Волги». К слову, отпускная цена 21-й бала выше, чем стоимость «двухсотого»!
Кстати, в лесном массиве Клинцовского района Брянской области недавно обнаружилось «стойбище» старых военных грузовиков ЗиЛ — моделей 157 и 131. Печально, но автомобили, некогда служившие верой и правдой своей стране, вынуждены доживать век под открытым небом.