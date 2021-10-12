Почему подержанные автомобили дорожают гораздо быстрее новых

Уточним: за первые восемь месяцев 2021-го средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, по данным агентства «Автостат», выросла на 21% до 2 140 000 рублей. В свою очередь, как подсчитали аналитики «Авито авто», подержанные машины стали дороже на 23,7%.

При этом заказы на поставку машин, что дилеры отправляют производителям, сократились на 9%, уточняют «Российские автомобильные дилеры». По данным ассоциации, в целом на рынке контрактов заключается все меньше (в сентябре на 4,9%), а расторгаются они все чаще (на 11,6%).

Это значит, что россияне отказываются от заказа новых машин, понимая, что через разумное время машину им не получить, а потому покупают подходящий вариант на вторичном рынке, из-за чего цены на «бэушки» продолжают расти. Вот такой вот замкнутый круг…

Ксати, всемирно известный интернет-гигант Google и агентство маркетинговых исследований Kantar провели масштабное исследование и сделали вывод: покупатели автомобилей больше не хотят ходить к дилерам.