АВТОВАЗ все-таки выводит на рынок долгожданную LADA Niva Bronto

Фото производителя.
В июле этого года российский автогигант анонсировал скорый рыночный старт спецверсии LADA Niva Bronto — экстремальный вариант старушки «Нивы», которой полагаются усиленная подвеска, грязевые шины и другие приятные сердцу покорителя бездорожья вещицы. Однако реальный старт продаж, как выяснил портал «АвтоВзгляд», состоится только сейчас.
Алексей Кованов

Отдав минимум 889 900 рублей, покупатель LADA Niva Bronto должен получить доработанную подвеску, усиленный задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, внедорожные покрышки R15, а также увеличенный на 35 клиренс (до 240 мм).

Однако, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», у дилеров таких автомобилей просто не было. Сначала причиной дефицита назывался набивший оскомину недостаток блоков ABS, а затем АВТОВАЗ просто остановил выпуск классической «Нивы», так как получил огромный госзаказ на LADA Niva Travel.

И вот, наконец, продавцы начнут получать долгожданные вездеходы Bronto. Во всяком случае, как сообщает сайт Лада.Онлайн, в октябре дилерам поручено «организовать вывод на рынок LADA Bronto».

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11 октября 2021
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