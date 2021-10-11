АВТОВАЗ все-таки выводит на рынок долгожданную LADA Niva Bronto

Отдав минимум 889 900 рублей, покупатель LADA Niva Bronto должен получить доработанную подвеску, усиленный задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, внедорожные покрышки R15, а также увеличенный на 35 клиренс (до 240 мм).

Однако, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», у дилеров таких автомобилей просто не было. Сначала причиной дефицита назывался набивший оскомину недостаток блоков ABS, а затем АВТОВАЗ просто остановил выпуск классической «Нивы», так как получил огромный госзаказ на LADA Niva Travel.

И вот, наконец, продавцы начнут получать долгожданные вездеходы Bronto. Во всяком случае, как сообщает сайт Лада.Онлайн, в октябре дилерам поручено «организовать вывод на рынок LADA Bronto».