Как коронакризисные ограничения связаны с грабительским штрафом за опасное вождение

Фото mvd.ru
Нынеший антиоронавирусный локдаун можно смело назвать вялотекущим, ведь при строгих, на первых взгляд, ограничениях, жизнь в стране, в том числе и автомобильная, и не думала останавливаться. Поэтому надежды властей, что их новая инициатива по уничтожению автомобилистов, как класса, пройдет — под сурдинку борьбы с COVID-19 — незамеченной, полностью неоправдалась.
Портал «АвтоВзгляд»

Зато чиновники в очередной раз показали, что начисто лишены даже малейшей логики в принятии тех или иных решений. Взять тот же ковид: во многих регионах закрыты рестораны, торговые точки, школы и библиотеки. Но при этом сотни тысяч россиян, в том числе моторизованных, рванули в путешествия — отели, дома отдыха, турбазы переполнены!

То есть в той же Москве дышать стало легче и безопаснее, но толпы народа кашляют и чихают друг на друга на отдыхе. А автовладельцы могут и помыть авто на автомойке, и переобуться к сезону, и отремонтировать машину, и даже купить ее в автосалоне Где логика?

И, похоже, странный локдаун свел с ума даже бюрократический аппарат. Так, власти силами ГИБДД и Минюста все-таки протаскивают в новую редакцию КоАП наказание за так называемую опасную езду. По их мнению, агрессивного водителя нужно наказывать штрафом в 3000 рублей. Но здесь, как и в истории с коронакризисными ограничениями, так же нет никакой логики. Почему, если безумная новация все-таки будет принята, водители страны разорятся на штрафах и просто исчезнут как класс, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».

автоправо, штрафы, ПДД, КоАП, кризис, ГИБДД, скандал, коронавирус
3 ноября 2021
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