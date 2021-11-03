Почему обработка антикором может сильно навредить автомобилю

Перед тем как наносить защитную антикоррозийную мастику, нужно тщательно осмотреть и вымыть днище автомобиля. Подержанный экземпляр необходимо очистить от ржавчины, которая точно есть на кузове. Несмотря на то, что все кузова уже давно оцинковывают еще при сборке на заводе, ржа со временем все равно появляется. Ведь дорожные реагенты никто не отменял, и их продолжают активно использовать.

Особое внимание следует уделить скрытым полостям, скажем, в арках колес. Их очень трудно очистить от грязи, но если нанести антикор на нее, со временем получите сквозную коррозию, которую поначалу даже не заметите.

Тоже получается и при спешке. Если мастера торопятся сделать свою работу, то наносят мастику на кузов, который еще не высох после мойки. В этом случае такой труд смело можно назвать вредительством, ведь антикор и ляжет плохо, и ржа со временем появится.

Скрытые полости на днище мастера также обрабатывают халатно или вообще не трогают. В итоге рамы внедорожников сильно гниют и могут даже переломиться в самых запущенных случаях, а у легковушек и кроссоверов страдают пороги и лонжероны.