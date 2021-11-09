Стало известно, насколько активно россияне игнорировали осенний локдаун

Итак, накануне локдауна портал «АвтоВзгляд» спросил у своих читателей, как они собираются провести очередные «ковидные каникулы». Ответы респондентов оказались, на наш взгляд, не сильно утешительными для тех, кто внеплановыми выходными мечтал прервать «инфекционную цепочку».

Так, 38% респондентов продолжили работать, несмотря ни на какие ограничения. Что, в принципе, более чем понятно: доходы граждан и без того падают катастрофически, а тут еще очередные затяжные каникулы — так и зубы на полку недолго положить…

Еще 40% провели локдаун дома, посещая, очевидно, только продуктовые магазины, театры, шиномонтажные мастерские и автосервисы, которые и не думали прекращать свою деятельность. А особо продвинутые соотечественники нашли возможность и в рестораны ходить: во всех столичных гостиницах они принимали гостей без остановки. То есть и тут те самые «вирусные цепочки» разорвать не удалось.