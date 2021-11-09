Стало известно, насколько активно россияне игнорировали осенний локдаун

фото sochistream.ru
Сводки информагентств во время недавнего локдауна захлебывались новостями о невероятно выросшем турпотоке из России на зарубежные курорты: главным образом в Египет. Но на самом деле процент россиян, покинувших пределы страны в коронакризисные выходные был, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не так уж и велик. Да и желающих прокатиться по родным просторам оказалось не так уж и много. Впрочем, судите сами…
Портал «АвтоВзгляд»

Итак, накануне локдауна портал «АвтоВзгляд» спросил у своих читателей, как они собираются провести очередные «ковидные каникулы». Ответы респондентов оказались, на наш взгляд, не сильно утешительными для тех, кто внеплановыми выходными мечтал прервать «инфекционную цепочку».

Так, 38% респондентов продолжили работать, несмотря ни на какие ограничения. Что, в принципе, более чем понятно: доходы граждан и без того падают катастрофически, а тут еще очередные затяжные каникулы — так и зубы на полку недолго положить…

Еще 40% провели локдаун дома, посещая, очевидно, только продуктовые магазины, театры, шиномонтажные мастерские и автосервисы, которые и не думали прекращать свою деятельность. А особо продвинутые соотечественники нашли возможность и в рестораны ходить: во всех столичных гостиницах они принимали гостей без остановки. То есть и тут те самые «вирусные цепочки» разорвать не удалось.

Как вы проведете очередные «ковидные каникулы»?

  • Поеду в путешествие по России.
    4%
  • Собираюсь за границу.
    6%
  • Отдохну на даче.
    11%
  • Останусь дома.
    40%
  • Буду работать, несмотря на локдаун.
    38%
Время проведения опроса: 28.10.2021 – 08.11.2021

И только 11% опрошенных послушались увещевания властей и скрылись от COVID-19 на дачах, где, скорее всего, их общение даже с соседями были минимальны. Что ж, хоть как-то введенные запреты сработали.

Что же касается разнообразных вояжей, то среди участников голосования нашлось только 10% путешественников, из которых 6% поехали за рубеж, а 4% прокатились по России. Иными словами, у большинства россиян денег на подобные трипы просто нет: коронакризис все высосал…

Но так или иначе получается, что почти 50% россиян в четырех стенах не заперлись, продолжая активно жить, наплевав на все коронавирусные страшилки. Локдаун учредили впустую?..

И вот, что интересно: несмотря на все заверения некоторых региональных властей о полной безопасности общественого транспорта в смысле возможного заражения коронавирусом, 87% россиян, судя по опросу ГК «АвтоСпецЦентр», активно использовали именно личный автомобиль в период с 30 октября по 7 ноября.

кризис, автопутешествие, туризм, автотуризм, коронавирус
9 ноября 2021
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