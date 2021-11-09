Стало известно, насколько активно россияне игнорировали осенний локдаун

Итак, накануне локдауна портал «АвтоВзгляд» спросил у своих читателей, как они собираются провести очередные «ковидные каникулы». Ответы респондентов оказались, на наш взгляд, не сильно утешительными для тех, кто внеплановыми выходными мечтал прервать «инфекционную цепочку».
Так, 38% респондентов продолжили работать, несмотря ни на какие ограничения. Что, в принципе, более чем понятно: доходы граждан и без того падают катастрофически, а тут еще очередные затяжные каникулы — так и зубы на полку недолго положить…
Еще 40% провели локдаун дома, посещая, очевидно, только продуктовые магазины, театры, шиномонтажные мастерские и автосервисы, которые и не думали прекращать свою деятельность. А особо продвинутые соотечественники нашли возможность и в рестораны ходить: во всех столичных гостиницах они принимали гостей без остановки. То есть и тут те самые «вирусные цепочки» разорвать не удалось.
Как вы проведете очередные «ковидные каникулы»?
- Поеду в путешествие по России.4%
- Собираюсь за границу.6%
- Отдохну на даче.11%
- Останусь дома.40%
- Буду работать, несмотря на локдаун.38%
И только 11% опрошенных послушались увещевания властей и скрылись от COVID-19 на дачах, где, скорее всего, их общение даже с соседями были минимальны. Что ж, хоть как-то введенные запреты сработали.
Что же касается разнообразных вояжей, то среди участников голосования нашлось только 10% путешественников, из которых 6% поехали за рубеж, а 4% прокатились по России. Иными словами, у большинства россиян денег на подобные трипы просто нет: коронакризис все высосал…
Но так или иначе получается, что почти 50% россиян в четырех стенах не заперлись, продолжая активно жить, наплевав на все коронавирусные страшилки. Локдаун учредили впустую?..
И вот, что интересно: несмотря на все заверения некоторых региональных властей о полной безопасности общественого транспорта в смысле возможного заражения коронавирусом, 87% россиян, судя по опросу ГК «АвтоСпецЦентр», активно использовали именно личный автомобиль в период с 30 октября по 7 ноября.