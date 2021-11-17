Власти хотят оставить россиян без автобусов

Фото ЦОДД.
Новость о том, что столичные власти закупают 200 легковых электромобилей для нужд Центра организации дорожного движения (ЦОДД), не стала сенсацией. Моторизованным москвичам и гостям столицы, по большому счету, нет дела, на чем передвигаются сотрудники этой службы. Однако учитыватя тот факт, что именно эта структура отвечает за бесперебойное движение транспорта в городе и безопасность участников дорожного движения, пересаживание ее патрулей на «электрички» может привести к окончательному коллапсу и в без того регулярно стоящему в девятибалльных пробках мегаполисе.
Портал «АвтоВзгляд»

При этом одна только покупка электромобилей обойдется городской казне в 8 млн. евро, без учета строительства зарядных станций и последующего дорогущего обслуживания машин. Между тем, неэффективность «зеленых» транспортных средств в Москве официально признал даже главный их поборник — заместитель мэра Максим Ликсутов.

Его электробусы ничего, кроме неудобства и необоснованных эксплуатационных затрат, столице не принесли. Но, тем не менее, он продолжает тратить деньги налогоплательщиков на абсурдные проекты. Вместо того, чтобы, как подчеркивают эксперты в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать можно здесь), помочь пережить гражданам сложные коронакризисные времена….

заторы, пробки, электромобили, дептранс, цодд, скандал
17 ноября 2021
490