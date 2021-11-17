Власти хотят оставить россиян без автобусов

При этом одна только покупка электромобилей обойдется городской казне в 8 млн. евро, без учета строительства зарядных станций и последующего дорогущего обслуживания машин. Между тем, неэффективность «зеленых» транспортных средств в Москве официально признал даже главный их поборник — заместитель мэра Максим Ликсутов.

Его электробусы ничего, кроме неудобства и необоснованных эксплуатационных затрат, столице не принесли. Но, тем не менее, он продолжает тратить деньги налогоплательщиков на абсурдные проекты. Вместо того, чтобы, как подчеркивают эксперты в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать можно здесь), помочь пережить гражданам сложные коронакризисные времена….