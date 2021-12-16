Без тормозов: портал «АвтоВзгляд» отмечает 10-летний юбилей

Фото avtovzglyad.ru
Портал «АвтоВзгляд» — один из самых популярных автомобильных интернет-ресурсов страны — отметил 10-летний юбилей. Команду сайта, входящего в холдинг «Московский комсомолец», поздравил главный редактор «МК» Павел Гусев.
Портал «АвтоВзгляд»

И редакции есть чем гордится: в профессионализме, непредвзятости и объективности суждений журналистов редакции каждый месяц убеждаются более 10 млн. посетителей: сайт входит в ТОП-3 самых посещаемых автомобильных сайтов и и в ТОП-5 самых цитируемых интернет-СМИ, специализирующихся на автотематике.

Эксклюзивные тест-драйвы, рыночная аналитика, актуальные лайфхаки, моментальная реакция на вызовы, брошенные моторизованным россиянам чиновниками, общественными деятелями, автопроизводителями: вот что отличает «АвтоВзгляд» от многочисленных конкурентов. При этом все десять лет портал работает под девизом «Мы пишем без тормозов». Присоединяйтесь!

Тем более, что по случаю юбилея портал «АвтоВзгляд» готовит для вас неожиданный сюрприз в виде специального медийного проекта.

юбилей, история
16 декабря 2021
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